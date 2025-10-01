Pedro Jiménez 01 OCT 2025 - 00:19h.

La última prueba de recompensa ha puesto al límite a los supervivientes: este es el equipo que finalmente ha disfrutado de los deliciosos churros

Marta Peñate empatiza con Rubén Torres al verlo llorar en 'Supervivientes All Stars': "Yo también hubiera..."

Compartir







Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' se han enfrentado este jueves en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez a un espectacular juego de recompensa "sin precedentes", como bien ha señalado Laura Madrueño en el momento de la explicación de dicho juego. Y es que se ha trata de nada más y nada menos que de la estructura más grande que se ha desplegado en 'Playa Juegos'. Poca cosa.

A la señal de Laura Madrueño, cinco supervivientes de una playa han tenido que salir corriendo, de los cuales cuatro de ellos se han tenido que posicionar en la parte superior del puente y el otro ha tenido que ir por debajo. ¿El objetivo? Que los cuatro supervivientes de arriba fueran 'trasladando' (o moviendo) al concursante que se encontraba en la parte inferior y, sin que tocase la arena, proporcionarle todos los apoyos necesarios.

Además, el superviviente que se encontraba abajo ha tenido que encontrar una llave por el camino y con esa llave, recuperar unas piezas con las que al final del circuito han tenido que formar una torre, para posteriormente elevar esa torre en equilibrio y coronarla con una estrella. El equipo ganador sería aquel que antes resolviese el juego, disfrutando así de los churros. Por el contrario, si ambos superaban los 14 minutos ganaría aquel equipo que más hubiera avanzado.