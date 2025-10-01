Supervivientes 01 OCT 2025 - 03:53h.

Playa Armonía consigue ganar el juego de recompensa: 'Las llaves de Hécate'

Así ha sido la emocionante ceremonia de barro que ha dejado al primer salvado de la semana: "Me muero"

Los supervivientes llevan nada más y nada menos que 26 días embarcados en esta aventura, sin embargo, además de los estragos del hambre y el cansancio, hay una de las necesidades básicas que más echan de menos, y eso son las duchas con agua dulce. Por ello, el juego de recompensa de la gala de esta noche, cuyo nombre es: 'Las llaves de Hécate' dejaban a Playa Armonía disfrutando de una ducha con agua, jabón, acondicionador y todos los elementos necesarios para convertir este instante en el momentazo de la noche.

Laura Madrueño acercaba a los ganadores de la prueba de recompensa: "Después de 26 días de aventura, hoy que habéis sido los ganadores del juego de recompensa, vais a poder disfrutar de una ducha como Dios manda, con agua dulce, champú, gel, acondicionador, esponja...lo vamos a hacer de dos en dos; primero las chicas. Vais a tener 90 segundos, abrid la ducha y dadle caña". Gloria Camila y Jessica Bueno, muy emocionadas ante la recompensa utilizaban todos los productos a la mayor velocidad posible y pedían "más agua, más agua".

Rubén Torres a Tony Spina: "Yo quiero que me des tú a mi un poquito y yo a ti"

La sorpresa ha llegado con el turno de Rubén Torres y Tony Spina, quienes no han dudado en frotarse el uno al otro tras la petición del primero: "Vamos a hacerlo bien, yo quiero que me des tú a mi un poquito y yo a ti". Tras esto, ambos se limpiaban el uno al otro por todas las zonas del cuerpo, ¡Incluyendo el interior del bañador! Laura Madrueño entre risas mencionaba a Jorge Javier diciendo que "se ha quedado mudo". Después de los 90 segundos de su ducha