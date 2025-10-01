Lara Guerra 01 OCT 2025 - 03:16h.

Los nominados de esta semana de 'Supervivientes All Stars 2025' son Jessica Bueno, Carlos Alba, Miri Pérez y Sonia Monroy

La nominación ya es cosa de tres. Jessica Bueno ha sido la elegida por la audiencia para continuar en 'Supervivientes All Stars 2025' una semana más tras su salvación, lo que se traduce en que Carlos Alba, Miri Pérez y Sonia Monroy continúan nominados y se enfrentarán a la expulsión definitiva de este jueves en la gala presentada por Jorge Javier, a las 22:00 horas en Telecinco.

La ceremonia de salvación en el barro dejaba a cuatro nominados llenos de tensión hasta que la 'Yemayá de Chamberí' ha pronunciado la mítica frase: "El concursante que continúa nominada y se enfrentará a la expulsión definitiva de este jueves es...", hasta que el barro ha caído sobre Carlos Alba.

Posteriormente, Laura Madrueño cortaba la cuerda de Miri, quién se llenaba de barro dejando así a Sonia Monroy y Jessica Bueno ante un tenso duelo en manos de la audiencia hasta el final de la gala. Una vez la gala llegaba a su fin, se acercaba el momento de la verdad; una de ellas se libraría de la expulsión de cara a la gala del jueves.

Jessica Bueno se salva de la expulsión de la semana

Finalmente, Sonia Monroy ha sido la elegida por la audiencia para continuar en las nominaciones del jueves y por lo tanto, Jessica Bueno se ha salvado de la expulsión. Una superviviente que no ha podido evitar dar las gracias en repetidas ocasiones: "¡Gracias, gracias, me muero!"