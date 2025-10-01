Lara Guerra 01 OCT 2025 - 02:29h.

Tony Spina tras el robo: "siempre nos hemos portado bien con ellos y en cada recompensa nos hemos acordado de ellos"

Tensísimo momento entre Tony y Adara con Noel en el Triángulo de Fuego de 'Supervivientes All Stars 2025': "Eres la ley del mínimo esfuerzo"

Compartir







Los estragos del hambre y el cansancio cada vez son más crecientes, por ello, Poseidón ha otorgado a algunos de los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' algún privilegio. Sin embargo, hay uno de ellos que ha generado una de las mayores confrontaciones de la edición.

Noel Bayarri se acercaba hasta el pergamino que iba a dictar cuál era su recompensa individual o para todo su equipo; tras esto, procedía a leerlo en voz alta: "Has conseguido la piedra que te da el privilegio del robo. Escoge una persona de tu equipo y ambos pueden utilizar este salvoconducto para entrar en la playa vecina y robar dos objetos o la comida que deseéis".

El concursante llegaba hasta el resto de sus compañeros para comunicarles la noticia y elegir a Iván González para acudir hasta la playa contraria. Después, ambos supervivientes sorprendían a Playa Armonía al entrar repentinamente en sus playas y sin dudarlo les preguntaban en varias ocasiones, a lo que ellos reaccionaban con un: "¿No podemos venir aquí?"

Eran tantas las sospechas que Torres no dudaba en coger una bolsa con cosas de la isla para que no se las quitará ni Noel ni Iván. Sin embargo, Noel revelaba su gran poder y mientras que Tony Spina y el resto de los integrantes de Playa Armonía querían llegar a un acuerdo. Finalmente los supervivientes de Playa Caos elegían arroz y lentejas, y pese a que la elección no les parecía lo mejor, Noel e Iván salían corriendo con dos latas: "Nos querían dar la máscara y el machete, y como no han cedido pues me las he llevado", detalla Iván a sus compañeros de playa.

El triángulo de fuego se llena de reacciones tras el robo

Después de ver las imágenes y revivir ese momento, Playa Armonía no podía evitar reaccionar: "No me sentó nada bien. Entiendo que es una dinámica del juego, pero no me gustó la prepotencia con la que vinieron y aquí lo más importante es la comida, llévate unas gafas y una lata pero creo que la segunda estuvo de más. Y más que nosotros siempre nos hemos portado bien con ellos, que en cada recompensa nos hemos acordado de ellos", asegura Tony Spina".

Iván González no dudaba también en responder ante el enfado del superviviente: "Me llevé la olla simplemente porque si no queréis entender la dinámica del juego pues...eran lentejas de hace tres días". Después Torres responde a Iván: "La gracia de este juego es que tú puedes llevarte dos objetos, que pasa, que no habéis sido pícaros ni habéis jugado bien. Habéis entrado a robar y os hemos pillado, teníais un montón de cosas".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De nuevo, Jorge Javier mostraba más imágenes del momento de después del robo en el que Tony Spina se ve sobrepasado por la situación y desata su ira: "Es una cerdada, y nos querían quitar las lentejas. Pero bueno, aquí se ve quién es quién. En la vida existe el karma. Ha habido gente de esa playa que ha comido más que yo y yo he dicho de darles un trozo de la empanada a Gloria y ahora ella dice 'arrasa con todo'. Eso es de mal compañero. Y que nos han hecho un favor, según ellos porque se podían llevar la olla y no comíamos más en toda la semana, dicen.