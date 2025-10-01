Supervivientes 01 OCT 2025 - 16:52h.

Este jueves, en una gala en la que los supervivientes ya unificados disputarán dos nuevos juegos, uno de líder y otro de recompensa

Marta Peñate, flamante ganadora de la primera edición de ‘Supervivientes All Stars’, desembarcará en Honduras para anunciar la unificación de Caos y Armonía en la nueva Playa Leyenda y reencontrarse con su pareja, Tony Spina, en la nueva gala que Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño conducirán este jueves 2 de octubre (22:00h) en Telecinco.

Será también una emocionante noche de expulsión, con Carlos, Miri y Sonia como candidatos tras la salvación de Jessica- a abandonar definitivamente la aventura. El elegido por la audiencia el que menos votos haya acumulado en la app de Mediaset Infinity- dará el beso de la traición a uno de sus compañeros, asignándole un punto extra en la nueva ronda de nominaciones, que se llevarán a cabo ya con ambas playas unificadas.

Además, los supervivientes disputarán el primer juego de líder unificados. En ‘Las camas voladoras’, tendrán que mantenerse el máximo tiempo posible tumbados y sin deslizarse sobre una ‘cama’ de madera construida en una estructura sobre el mar. La estructura se irá inclinando a la vez que un chorro de agua irá cayendo sobre sus cabezas. El último participante en caer al agua se convertirá el primer líder de Playa Leyenda.

Por otro lado, participarán también como equipo unificado en un juego de recompensa, ‘El Partenón’. En dos rondas, tendrán que usar un carruaje de hierro, al que se subirá uno de los supervivientes, para rescatar una serie de piezas repartidas por la playa. La suma de los tiempos empleados en ambas rondas determinará el éxito y la opción de lograr una interesante dotación.

Por último, los supervivientes se reunirán nuevamente en la palapa para abordar las situaciones más destacadas de su convivencia. Lo que suceda en la gala será comentado en plató por los exconcursantes del formato Montoya, Elena y Fani y por familiares y amigos de los participantes.