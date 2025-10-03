La expulsión no deja indiferente a uno de los supervivientes, quien rompe en llanto al escuchar el nombre del expulsado

¡Disfruta de todas las galas de 'Supervivientes All Stars 2025' en Mediaset Infinity!

Compartir







Después de que Jessica Bueno se convirtiera en la primera salvada de la semana el pasado martes, la noche del jueves arrancaba con Miri, Sonia y Carlos deseosos de ser la persona a la que le cae el cubo de agua encima para pasar a ser el salvado de la gala. Sin más dilación, Laura Madrueño anunciaba: "El primer superviviente que continúa nominado y se enfrenta a la expulsión definitiva de esta noche es… ¡Sonia!".

De esta manera, el duelo quedaba entre Miri y Carlos. Después de que Jorge Javier admirase la zona abdominal de Sonia Monroy para "poner en valor los 50 años" de la actriz, la presentadora desvelaba en Honduras qué concursante se salvaba directamente de la expulsión: "El segundo superviviente que continúa nominado y se enfrentará a Sonia Monroy en la expulsión definitiva de esta noche es… ¡Carlos! ¡Miri, estás salvada! Te libras de la expulsión, enhorabuena”.

Era Miri, la salvada, quien agradecía emocionada a la audiencia sus votos y pedía que esta noche votaran en su lugar por su compañera Sonia, con quien ha hecho una buena amistad en la isla.

Después de muchas emociones con el reencuentro de Marta Peñate y Tony Spina, además del anuncio de la unificación, llegaba el momento de poner fin a la aventura de un nuevo supervivientes. Así lo anunciaba Jorge Javier Vázquez: "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' con sus votos en la app de Mediaset Infinity han decidido que el concursante salvado sea... ¡Carlos!".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Quiero despedirme de todos mis compañeros, me da mucha pena no poder estar en la unificación... Muchas gracias a todas las personas, al equipazo que estáis detrás de cámaras... Me voy súper feliz, sé que fuera me esperan cosas también muy bonitas. Gracias por la oportunidad a toda la producción... Y me voy con una sonrisa. Que no me duele el estómago, estoy súper sana. Os quiero a todos", se despedía la ya exsuperviviente.

Miri, completamente rota ante la expulsión de Sonia

Sim embargo, su familia en Honduras no podía evitar derrumbarse al escuchar el resultado de la votación. "Tienes que estar fuerte. Sabías que esto podía pasar", le consuela Sonia Monroy. Además, la artista le deja un recuerdo muy preciado a Miri para que se siente acompañada en la aventura: "Me gustaría darle mi jersey corazón porque esta chica se lleva una parte de mi corazón, para que te acuerdes de mí y que me la cuidéis por favor".

"No te quedas sola, eres una guerrera. Para mí Miri es mi ganadora y te quiero mucho. Piensa que mi corazón lo tienes y vas a venir a verme a Hollywood", le confiesa Sonia. No obstante, no hay consuelo para la superviviente: "Me da la vida, es una guerrera, no pensaba que se podía ir en ningún momento". Al fin y al cabo "Siempre nos quedará Hollywood", tal y como dice Laura Madrueño. Y es que la recién expulsada tiene claro que todo esto ha sucedido por una razón: "Está Tom Cruisse esperándome".

Por último, la presentadora se despedía de la concursante agradeciéndole su paso por Honduras: "Ha sido un verdadero placer disfrutarte, disfrutar de todos los momentos que nos has dado en cada gala y en cada día en la playa. Has sido un gran superviviente, con tus 53 años estás como una rosa".