Telecinco.es 03 OCT 2025 - 00:06h.

Las concursantes de 'Playa Caos' no se sienten valoradas por sus compañeros y cargan contra ellos

Marta Peñate confiesa algo que le ha pasado días antes a poco de partir hacia Honduras

Compartir







Jessica Bueno está en el punto de mira. Los concursantes de ‘Playa Caos’ consideran que la sevillana es la que menos aporta en la supervivencia, y así se lo han confesado a Gloria Camila, que no ha dudado en salir en defensa de su amiga. En la palapa, ambas han saltado contra sus compañeros, admitiendo no sentirse valoradas por ellos.

En una conversación con Gloria Camila, Iván González y Carlos Alba se han mostrado inconformes con la poca colaboración que muestra Jessica Bueno en la convivencia. Gloria Camila, que no estaba de acuerdo con ellos, defendía a su compañera: “No estoy de acuerdo. Somos dos tías que hemos demostrado que somos dos supervivientes”, aseguraba la hija de Rocío Jurado.

Gloria Camila y Jessica bueno contra sus compañeros

Durante la gala de 'Supervivientes All Stars', Jessica Bueno respondía a las palabras de sus compañeros: “No me sorprende. Lo hablo siempre con Gloria; no nos sentimos valoradas”. Unas palabras que también compartía Gloria Camila y a las que añadía: “No dais oportunidad a demostrar nada. Dais por hecho que somos más débiles que vosotros. En las pruebas, en juegos… en todo”

Asimismo, la exnovia de Luitingo comentaba que los dos días que ha pasado junto a ‘Playa Armonía’ se ha sentido mucho más valorada y con ganas de aprender. Una afirmación que tanto Miri Pérez-Cabrero como Tony Spina han corroborado. “Jessica ha estado día y medio en nuestra playa y ha ayudado en todo. Es fantástica” “Ha tenido iniciativa todo el rato”, aseguraban los concursantes.

En ese momento Iván González se ha defendido: “Es mi opinión. No es que Jessica no haga nada, pero hace cosas diferentes”. Por su parte, Jessica les respondía con un zasca: “Afortunadamente los que eligen quiénes podemos seguir aquí es el público, y por alguna razón consideran que yo si merezco seguir aquí, y otros en cambio continúan nominados."