Alba, la sobrina de Sonia Monroy, la defiende ante su nominación: "Es la única que va a decir las cosas"

Rocío Belén Paleari 02 OCT 2025 - 16:46h.

Sonia Monroy, Carlos Alba y Miri Pérez se juegan esta noche la expulsión en 'Supervivientes All Stars'

Alba, sobrina de Sonia, defiende en plató la continuidad de su tía en la isla, ¡dale play!

La gala de esta noche de 'Supervivientes All Stars' promete emociones fuertes. Carlos Alba, Sonia Monroy y Miri Pérez se enfrentan al veredicto de la audiencia para conocer quién será el cuarto expulsado de la edición.

En el plató, las defensas están más intensas que nunca. Alba, sobrina de Sonia Monroy, tomó la palabra en exclusiva para esta web para pedir a los espectadores que salven a su tía y le permitan continuar una semana más en la aventura. "Está demostrando que es súper luchadora, que hace las pruebas súper bien y que cuando no participó, el grupo perdió y acabaron en Playa Caos", ha recalcado.

La joven insistió en que Monroy está siendo "sincera, mucho más que otros concursantes", y que su presencia en la isla es necesaria porque "es la única que va a decir las cosas sin filtro". Además, aseguró que la dureza de la convivencia está sacando la versión más auténtica de la actriz y cantante: "El hambre aprieta y la estancia es cada vez más dura, pero sé que va a dar mucho porque la conozco y sé lo que es capaz de hacer".

Con estas palabras, Alba ha reforzado la defensa de su tía ante una de las nominaciones más ajustadas hasta el momento. La audiencia tendrá la última palabra y decidirá si Sonia Monroy continúa luchando en Honduras o si su aventura termina esta noche. Dale Play y no te pierdas su defensa.

El gemelo de Carlos Alba defiende al concursante: "Si viviera 100 vidas volvería a nacer con él"

Nos colamos en el plató de 'Supervivientes All Stars' para hablar con Victorio Alba, el hermano gemelo de Carlos Alba, uno de los concursantes que actualmente se encuentra nominado en el reality. Con una mezcla de orgullo y emoción, Victorio se ha convertido en el mayor defensor de su hermano desde que este regresó a los Cayos Cochinos para cumplir el sueño que tuvo que abandonar por motivos médicos en su anterior participación. Dale Play.