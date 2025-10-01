Fani Carbajo, sin filtros, tras ser expulsada de 'Supervivientes All Stars': "Voy a comerme a mi novio a besos"

Rocío Belén Paleari 01 OCT 2025 - 17:26h.

La concursante se sinceró en una entrevista sobre su paso por Honduras, sus planes inmediatos y las amistades que se lleva del reality

Además, Alejandro Nieto ve un concursante "muy sobrevalorado": "Escasea en supervivencia"

Compartir







Fani Carbajo regresó ayer al plató de 'Supervivientes All Stars' tras convertirse en la tercera expulsada definitiva del concurso. La audiencia decidió que la concursante abandonara Honduras en una gala cargada de emociones, donde se impuso Adara Molinero en la votación final. Tras su eliminación, Carbajo se despidió de sus compañeros después de protagonizar un emotivo momento con Adara, en el que ambas dejaron en claro que sus diferencias son cosas del pasado.

Nos colamos en el plató para realizar una entrevista donde la concursante hizo balance de su experiencia. "Estoy muy contenta con el concurso que he hecho", afirmó, mostrando satisfacción por su paso por el reality pese a su expulsión. ¡Dale play al vídeo para descubrir todo el balance de la concursante!

De la observación a los besos

Respecto a sus planes inmediatos al llegar a casa, Fani fue clara sobre sus prioridades. "Observar mi bebé va a ser lo primero que haga", declaró con emoción, reflejando las ganas acumuladas tras semanas alejada de su familia.

La expulsión de Fani Carbajo se produjo después de que Gloria Camila se salvara en la ceremonia del barro. Finalmente, el duelo final se produciría entre Fani y Adara. Las nominadas afrontaron la gala con nervios evidentes, conscientes de la fuerza que cada una tenía entre el público. El desenlace: los espectadores decidieron que era el momento de que Carbajo abandonara la aventura hondureña.

Durante la entrevista, Carbajo también habló sobre las amistades que se lleva de esta experiencia. Uno de los momentos más destacados de su paso por Honduras fue precisamente el acercamiento con Adara Molinero, con quien mantenía una relación tensa desde hace años. En su última noche en la isla, ambas protagonizaron un encuentro lleno de lágrimas donde Fani se disculpó por sus comentarios pasados

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con su salida, el concurso pierde a una de las concursantes más polémicas y comentadas de esta edición especial, que reúne a algunos de los supervivientes más memorables de ediciones anteriores. Ahora, Fani Carbajo se prepara para retomar su vida en España, donde le esperan su familia y su pareja, y donde podrá seguir desde la distancia el desarrollo de un reality. Al respecto, la concursante también expresó su deseo de reencontrarse con su pareja: "Voy a comerme a besos a mi novio", dijo entre risas. ¡Dale play al vídeo para escuchar todas sus declaraciones!

El divertido momento de Frigenti con el novio de Fani en los pasillos de Mediaset: "Te deseo mucha suerte"

Los pasillos de Mediaset siempre son escenario de encuentros inesperados y esta vez nos regalaron uno de los momentos más divertidos de la semana. Miguel Frigenti, colaborador de 'Supervivientes All Stars', estaba atendiendo a una entrevista cuando la casualidad quiso que se cruzara con Fran, el novio de Fani Carbajo. ¡Dale play al vídeo para ver el divertido encuentro!