Supervivientes 06 OCT 2025 - 23:40h.

Adara Molinero y Tony Spina hablan sobre Miri y sus actitudes tras la unificación de las playas

Desde que 'Supervivientes All Stars 2025' comenzó su unificación de playas, nuevos rifi rafes están apareciendo. Uno de ellos sin embargo está aumentando, y es que Tony Spina y Adara Molinero ven en Miri Pérez una persona hipócrita si la situación le conviene.

Desde la orilla, ambos concursantes confesaban sus duras opiniones sobre la supervivientes tras escucharla mantener una conversación con Alejandro Albalá: "Me hace muchísima gracia porque está teniendo una conversación de Albalá. Miri defendiéndole a capa y espada absolutamente todo. ¿Cómo es posible que una persona se le justifique todo? Diga que' a lo mejor no es tan buen superviviente como otras personas, es que claro está aprendiendo aquí'. Y a mi me tienes que dar por todos lados, ¿no?", comienza la hija de Elena Rodríguez.

A lo que el futuro marido de Marta Peñate responde que "no me gusta, me parece un poco hipócrita, bueno un poco, que lo es. Porque ella puede hacer y deshacer lo que le da la gana, está justificado y está todo bien, pero si lo hace los demás está mal".

Adara Molinero, sobre Miri: "Cambia la situación cuando la conviene. Es alucinante"

Asimismo, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' asegura que "cambia su discurso cuando la conviene. Por eso el otro día con la discusión gorda la dije que era una bien queda continuamente y que en una mínima conversación podía dar una opinión y acabarla con otra totalmente diferente. Cuando estábamos separados ponía a Noel a caer de un burro diciendo que cambiaba en la otra playa y ahora llega aquí y está con él de risitas y de maravilla. Que fuerte, yo me quedo...".

Tony se lo deja claro a la creadora de contenido: "Yo no me fio de Miri y mira que de verdad yo lo intenté. En su concurso yo le dije que no me gustaba, pero luego quise conocerla sin prejuicios, al principio bien pero ahora he visto cosas que no me gusta". Ante esto, Adara remarca su opinión: "Cómo dora la píldora según le conviene, ¿eh? Es alucinante. Ya puede defender ella a quién sea que tú no puedes defender a nadie".