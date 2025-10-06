Laura Ceballo 06 OCT 2025 - 18:10h.

La superviviente ha sacado el lado positivo: "Creo en el destino, algo mejor me está esperando"

Una nueva expulsión de 'Supervivientes All Stars 2025' pilla totalmente por sorpresa a un concursante, que rompe a llorar: "Sabías que podía pasar"

Compartir







El pasado jueves, Sonia Monroy se convertía en la nueva expulsada de 'Supervivientes All Stars 2025'. Antes de lanzarse a la aventura, los concursantes tienen la oportunidad de escribir una carta para ellos mismos para leer una vez hayan finalizado su paso por el programa. Tras haber sido expulsada en la última gala, Sonia se ha reencontrado con las palabras que escribió previamente a su paso por Honduras.

"Aquí la tengo, la voy a leer. Seguramente me voy a emocionar porque sabéis que soy una mujer muy sensible", ha adelantado. Acto seguido, ha comenzado a leer las palabras que se dedicó: "Hasta aquí ha llegado tu aventura, pero has demostrado ser la guerrera que no le teme a nada ni a nadie y que no le baila el agua a ninguno de sus compañeros".

"Eres una mujer auténtica, que dice todo lo que piensa y siente. Estoy muy orgullosa de que hayas sido fuerte y hayas vuelto a estos Cayos", continuaba su carta. Sonia ha decidido hacer un parón para comentar lo que acababa de leer: "Ay, Díos mío... Hay que ser muy valiente para volver, porque la verdad que en mi edición casi me muero", ha asegurado.

Acto seguido, ha avanzado que llegaba la parte en la que más se iba a emocionar, y es que la superviviente dedicaba unas líneas a su madre, a quien perdió hace años: "Tu princesa guerrera estará muy orgullosa de ti", escribió. "La verdad que estoy segura de que mi madre y mis tres ángeles desde el cielo están muy orgullosos, porque lo he dado todo como siempre", ha comentado.

Una 'movie' con Tom Cruise

Sonia ha asegurado entonces que aún tenía ilusión y fuerzas para continuar: "Me da mucha pena porque tenía muchas ganas de llegar a la final y me da mucha pena que me haya quedado a mitad de camino. Pero creo mucho en el destino y si estoy aquí fuera es porque algo mejor me está esperando, quién sabe... Un contrato de cine para protagonizar con Tom Cruise una 'movie'. O Pedro Almodóvar, que me ha visto con mis vídeos graciosos. Pedro, ya sabes, que me encantaría trabajar en una de tus pelis".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Lo he dado todo, muchas gracias a todos los que me habéis apoyado, aunque esta vez no haya sido hasta el final. No soy ganadora ni moral ni oficial, pero me llevo seguramente muchísimo cariño, os quiero", ha finalizado.