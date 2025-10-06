Laura Ceballo 06 OCT 2025 - 19:08h.

La superviviente se ha reecontrado con todas sus pertenencias tras su expulsión

La emoción de Sonia Monroy al leer la carta que escribió antes de comenzar 'Supervivientes All Stars 2025': "Desde el cielo estarán muy orgullosos"

Compartir







El pasado jueves, Sonia Monroy se convirtió en la cuarta expulsada de 'Supervivientes All Stars 2025'. La actriz ha puesto punto y final a su paso por Honduras, pero antes de volver a España se ha reencontrado con su maleta, un momento que deseaba con todas sus fuerzas por la cantidad de objetos personales que dejó en ella.

"Bueno, ya tengo aquí mi maletita. Voy a ponerme ropa limpita", comenzaba. Una vez abierta, todas las cosas que tenían un valor sentimental para ella se llevaban toda su atención: "Ay... Perdí la foto de mis papis, pero aquí tengo la de mi mami. Lo primero que voy a hacer es besarte. Te quiero mucho, madre", decía la superviviente mientras daba un beso a la fotografía.

Acto seguido, la superviviente cogía una pequeño peluche: "Y aquí tengo... Este es el primer mono que me regaló mi exmarido. Ha estado mucho tiempo guardado en el armario, porque me daba así como mucha penita, pero se ha venido de viaje", ha confesado. Pero ese no era el único mono que llevaba en la maleta: "Y este es Albitito, que me lo regaló mi sobrina Alba".

Pero ahí no acababa. Aún le quedaban más cositas muy especiales para ella, como un colgante en forma de corazón que incluía en su interior fotografías muy importantes: "Y esto de mis papis, que tampoco me lo pude llevar. Siempre lo llevo conmigo en todos mis viajes. Están mis dos hermanos, que están en el cielo, mi papá y mi mamá. Es un corazón que siempre llevo conmigo".

El secreto de Sonia Monroy

Además, se reencontraba con toda su ropa limpia: "No sé qué me voy a poner. Es que no me acuerdo ni de lo que tengo. No tengo muchas cosas. Rojo, porque es mi color preferido, siempre en mi maleta tiene que haber alguna prenda roja. Prendas para hacer deporte, obviamente....".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por último, ha confesado algo antes de finalizar: "Y os voy a contar un secreto. Yo siempre viajo con la funda de almohada de cuando despedí a mi mamá. Esta es la última funda en la que durmió mi mamá en su cama, entonces siempre viajo con ella. Es como que huelo a mi mamá".