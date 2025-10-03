Rubén Torres regala un 'momentazo' en la gala de 'Supervivientes All Stars 2025' al atreverse a cerrar el baile de las Sexbomb con un paso estrella

Dos concursantes tienen su primer encontronazo en "la noche más esperada" de 'Supervivientes All Stars 2': "Nosotros decimos todo a la cara"

La gala del jueves ha estado repleta de 'momentazos' que seguro marcarán esta edición: desde el anuncio de la unificación hasta el romántico reencuentro de Marta Peñate y Tony Spina en el que no ha faltado la tan esperada pedida de matrimonio. Pero esto no es todo porque también ha habido tiempo para las risas.

Lo que en un principio parecía ser un nuevo motivo de enfrentamiento entre Sonia Monroy y Adara Molinero, pues la artista le había hecho un 'misterioso gesto' con el culo hasta en dos ocasiones, acaba por convertirse en un divertido momento en la palapa.

Y es que, ambas no se han podido resistir al escuchar la canción 'Ven, ven, ven' de las Sexbomb con el que fueron "Número uno en 11 países" y acaban haciendo el mítico baile juntas. Sin embargo, el protagonismo se lo ha llevado Rubén Torres tras aceptar una atrevida propuesta de Jorge Javier.

El paso estrella de Rubén Torres

Tras ver la compenetración de Sonia Monroy y Adara Molinero, a Jorge Javier se le viene una idea a la mente: "Estaría bien, ya que Torres nos enseñó el culo duchándose, que lo hiciera él". Y, a pesar de que el superviviente considera que ya no tiene ese glúteo porque lo ha "perdido todo ya", acaba aceptando el reto.

Con la música en alto, Torres se viene y saca sus 'pasos prohibidos', poniendo el broche final bajándose el pantalón ante la atenta mirada de su pareja desde plató. "Si me dejan el tanga, también lo hago", asegura. Al final, son todos los supervivientes quienes se unen a la diversión haciendo este baile que todo el mundo retiene en su memoria.

Sonia Monroy desvela el significado del gesto 'misterioso' hacia Adara

Adara Molinero confiesa no entender qué significa el gesto "ordinario" que le ha hecho Sonia Monroy hasta en dos ocasiones. Por eso, la superviviente que se enfrentaba a la expulsión ese mismo día, decidía ponerse en pie para explicarlo.

"Lo que le hice es así. Moví el culito". Sonia daba la espalda a la cámara mientras se tocaba los glúteos porque, según afirma, su compañera le había dicho que tenía el "culo muy bonito" y que "pensaba que se lo había operado", pero nada más lejos de la realidad.

"Se lo está inventado", asegura Adara. Aún así, Sonia Monroy no duda en hacer una demostración de su esbelto cuerpo: "¡Arriba las maduritas!". "Estás obsesionada con la edad".