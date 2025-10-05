telecinco.es 05 OCT 2025 - 21:06h.

Los supervivientes se han sincerado acerca del momento que más disfrutan de sus días en Honduras

Una nueva expulsión de 'Supervivientes All Stars 2025' pilla totalmente por sorpresa a un concursante, que rompe a llorar: "Sabías que podía pasar"

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' se enfrentan a una nueva pregunta del pergamino: ¿Cuál es su momento del día favorito en 'Supervivientes'? Ante esta cuestión todos los concursantes se han sincerado, respondiendo de maneras de lo más variadas. Y es que, incluso, en el reality más duro de la televisión, la comida a veces pasa a un segundo plano, y los concursantes aprecian más otro momentos.

La primera en responder ha sido Jessica Bueno: "Mi momento favorito es cuando llega la noche y puedo ver las estrellas y la luna. Me quedo pensando todo lo que ha pasado durante el día. Es como mi momento de soledad conmigo misma"

La siguiente era Adara Molinero, que sin dudarlo ni un instante, aseguraba mientras señalaba a la playa: "Mi momento favorito del día es cuando comemos con estas vistas al mar y voy muy poquito a poco saboreando la comida. ¡Disfruto tanto!"

Por su parte, Tony Spina explicaba que para él su momento más especial del día era cuando llegaba la noche, ya que el concursante aprovecha este momento para reflexionar. "Es como que he finalizado el día, que he hecho todas las cosas. Reflexiono sobre todo lo que ha pasado y me veo más cerca de cumplir mi objetivo", señalaba el concursante.

Iván González, el próximo en responder, se ponía más sentimental: "Sin ninguna duda es por la mañana cuando me despierto y me tomo cinco minutos para pensar en mi familia. En todo lo que tengo fuera. Tengo muchas ganas de abrazar todo eso"

"Lo prefiero más que la hora de la comida"

En lo que a Miri Pérez-Cabrero respecta, la concursante sorprendía con su respuesta: "Mi momento favorito del día es por la noche cuando me despierto y, de repente, veo unas estrellas que hacen como el dibujo de una cometa. Yo lo llamo el cometa Halley". Es más, este momento de "conectar con las estrellas" le gusta tanto que confesaba que lo prefiere antes que la hora de la comida, que es su segundo momento favorito.

"Creo que es el atardecer. Es cuando todos intimamos un poco y recuerdo a mi gente. Me recuerda a casa y eso me llena más que un platito de la comida", confesaba Rubén Torres. "Es o bien cuando hay juegos, cuando hay gala o cuando ya está el atardecer precioso y está terminando el día", se sinceraba Gloria Camila.

Mientras Alejandro Albalá reconocía que el prefiere el momento en el que va a pescar: "Desconecto de todo, y al final vale doble porque me gusta, y si pesco, llevo a todos para comer." Por su parte, Noel Bayarri elegía el "té de la mañana" como su mejor "ratito" del día: "Ese momento de calentar el isotónico y que te asiente el estomago vacío." Finalmente, Carlos Alba señalaba los momentos de adrenalina en las pruebas como lo mejor de sus días en Honduras: "Me apasiona el superarme."