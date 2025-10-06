Ana Carrillo 06 OCT 2025 - 16:48h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha revelado por qué quiere celebrar su boda en Honduras tras las críticas de Oriana Marzoli

Tensión entre Oriana y Sharon, hermana de Tony Spina, tras reaccionar a la boda con Marta Peñate en 'Supervivientes All Stars': "Es una vergüenza"

Oriana Marzoli y Sharon Spina, la hermana de Tony Spina, han protagonizado un rifirrafe en el plató de 'Supervivientes All Stars' porque la presentadora de 'El loco amor' ha tachado la boda de los exconcursantes de 'La casa fuerte' de "circo" y ha revelado que existe un directo de Marta Peñate en el que dice que no quería casarse a no ser que le pagasen la boda porque era "muy rata" en "palabras textuales" de la canaria.

Aunque se encuentra en los Cayos Cochinos, preparándose para la celebración de su boda el martes en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie', Marta Peñate ha escuchado todas las declaraciones de la ex de su prometido y ha querido responderle a través de sus stories de Instagram: "Estoy aquí en Honduras y me llega todo lo que dice la gente amargada desde España, digo amargadas porque no han conseguido un amor como el mío en su vida".

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha aclarado que no está ganado ni un euro por casarse en televisión y ha subrayado que si se casase en España sí que ganaría dinero porque podría vender le exclusiva de la boda: "El amor no se compra con dinero, estoy en Honduras cobrando 0 euros y me voy a casar pudiendo hacerlo en España remunerado, pero lo dicho, el amor no tiene precio".

También ha querido explicar que no se casa en España porque su prioridad es no dedicar tiempo ni esfuerzos a preparar una boda, sino a intentar quedarse embarazada, que es su verdadero sueño vital en estos momentos tras haber sufrido dos abortos: "En España no me puedo permitir los nervios de una boda, mucho menos preocupaciones extra".

"Mi meta es quedarme embarazada y pensaba casarme una vez lo consiguiera, pero se me dio esta oportunidad y la aproveché. Y sí, a partir del martes Tony será mi marido. Nadie me va a j*der ese día tan bonito, nadie", ha subrayado la amiga de Adara Molinero, que está totalmente convencida de que la mejor opción para ella es casarse en Honduras el próximo martes.