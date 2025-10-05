Patricia Fernández 05 OCT 2025 - 23:29h.

Los concursantes cuentan cómo están viviendo estos días en Honduras

Los concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2025’ confiesan cuál es su momento favorito del día: “Desconecto de todo”

Compartir







Durante la noche de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', los concursantes podían escuchar algunos de los malos momentos que han pasado durante la semana tras la unificación y, es que, todos están de acuerdo en que las fuerzas les están faltando.

Sandra Barneda, al conocer la situación que atraviesan, siendo Iván González uno de los más afectados, preguntaba al concursante por cómo se encuentra: "Estás fundido, ¿eh?"

El que no podía evitar las lágrimas: "No soy yo solo, creo que somos todos. La impotencia de ver a los compañeros mal y no poder hacer nada porque tú estás incluso peor, es muy frustrante, llevar un mes y pico, que no avanzamos, ver a la gente cómo se levanta con mareos todos los días y aún se levantan, quieren hacer cosas y siguen luchando. Para mí, somos todos unos héroes y ya está, la cosa mejorará".

Gloria Camila tampoco podía evitar romperse al escuchar a su compañero y explicaba a la presentadora cómo lo está viviendo: "Estamos bajo mínimos, en vez de remontar hemos vuelto como al inicio, pero ahora sin reservas, un mes y medio después hemos vuelto abajo y porque nos apoyamos, pero es que no tenemos ni fuerzas".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las palabras de apoyo de Sandra Barneda a los concursantes

Momento en el que Sandra Barneda quería mandarles un mensaje de ánimo: "Veo vuestras miradas y vuestros ojos lo dicen absolutamente todo. Os abrazo a todos porque no se traspasa en la tele lo que estáis pasando estos días en 'All Stars".