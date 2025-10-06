Patricia Fernández 06 OCT 2025 - 03:10h.

La pareja se enfrenta a un test de compatibilidad para poder elegir los preparativos de la boda y entregan las invitaciones

El romántico encuentro de Marta Peñate y Tony Spina en 'Supervivientes All Stars' que acabará en boda en Honduras: "Tengo la piel de gallina"

Marta Peñate y Tony Spina se casarán el próximo martes en ‘Tierra de nadie’ de ‘Supervivientes All Stars’ después de viajar a Honduras y reencontrarse, pero antes de todo tenían que enfrentarse a un reto para conseguir los preparativos del enlace.

“La única forma de ganar los preparativos es demostrar que os conocéis muy bien, os voy a ir haciendo preguntas y luego veremos cuántos puntos tenéis y qué preparativos tenéis”, les explicaba Laura Madrueño.

Marta Peñate y Tony Spina se enfrentan a un test de compatibilidad

La presentadora iba lanzando preguntas y ellos respondían desde dónde se dieron el primer beso, su primera noche de pasión, cuál es su canción, quién es más romántico de los dos, quién tiene más posibilidades de se infiel, cuál es la exnovia de Tony que peor les cae, el apodo cariñoso que más se dicen, quién está más enamorado, o quién derrocha más dinero.

La pareja conseguía un total de 18 puntos acertando todas las preguntas menos una, por tanto, llegaba el momento de poder elegir los preparativos de la boda, lo que tenían que decidir entre ambos.

Tras esto, Tony Spina iba a poder dejar de guardar este secreto de la boda con sus compañeros y, junto a Marta Peñate, iba a comunicar la noticia a todos. Abmos entraban en el 'Oráculo de Poseidón' y contaban ¡que se casan! lo que hacía que estos reaccionasen con una gran felicidad.

"No todos vais a estar invitados a la boda", les explicaba Laura Madrueño y llegaba el momento de que la pareja comunicase la complicada decisión de quién son los privilegiados de poder asistir, aunque ellos confesaban que hubieran "invitado a todos".

La pareja reparte cinco invitaciones entre los supervivientes para el enlace

La primera invitación era para Adara Molinero, para la que Marta Peñate aseguraba que "es la persona más importante", de los que están en Honduras, que iba a asistir a su boda. Como Tony también tenía clara su primera invitación, que era para Rubén Torres: "Somos inseparables y lo compartimos todo"

La duda llegaba para Marta Peñate con la segunda invitación y uno de los compañeros de Tony: "A Noel le tengo mucho cariño, pero depende de Tony, he compartido mucho con él, le tengo mucho cariño, pero no sé si le apetece que venga". "La boda es de dos, si te apetece que venga Noel, que venga", respondía él y Marta decidía dársela al canario.

"Una persona con la que creía que podía tener diferencias y problemas, ha sido una grata sorpresa, creo que le voy a tener fuera contigo", entonaba Tony para dar la invitación a Iván y para él era una grata sorpresa: "No me imaginaba ir a vuestra boda después de tanto".

Y por último, Marta aseguraba estar entre Gloria Camila y Jessica Bueno, lo que dejaba a elección de Tony Spina y este se decantaba por Jessica: "Es la que menos recompensas ha tenido". Y esta se mostraba muy agradecida: "¿Me invitas a tu boda? No me lo creo".