Patricia Fernández 06 OCT 2025 - 00:46h.

Iván González, sobre Oriana Marzoli: "Yo nunca tuve una relación con ella ni nada"

Tensión entre Oriana y Sharon, hermana de Tony Spina, tras reaccionar a la boda con Marta Peñate: "Es una vergüenza"

Compartir







Tony Spina e Iván González tuvieron una relación sentimental con Oriana Marzoli en el pasado, algo de lo que ambos terminaban hablando en 'Supervivientes All Stars 2025' con algunas de sus compañeras.

Iván González y Tony Spina hablan de Oriana Marzoli en Honduras

"Él la conoció cuando estaba conmigo", contaba Tony Spina a Adara y Gloria Camila refiriéndose a Oriana Marzoli, el que contaba que vivió con Iván González en Barcelona: "Ella vino un día y ahí estaba él también, te estoy hablando como en 2014".

"Yo nunca tuve una relación con Oriana ni nada, yo estuve con ella hace cuatro años. Fue una relación de un año tormentoso, no fue una relación tan en sí", explicaba Iván González, el que recordaba con Tony Spina el tiempo que ha pasado y que llevan conociéndose.

Oriana Marzoli escuchaba estas palabras y no entendía nada: "Lo de Iván es un poco de broma, cada vez que está con mi mejor amigo, hacen videollamada y él me trata increíble y ahora, de repente, dice eso". Y añadía refiriéndose a Teresa Bass, actual pareja de Iván: "Creo que lo hace para que ella no piense algo raro, pero no lo entiendo sinceramente".

La que confirmaba que vivió una relación tormentosa con Iván González: "Bastante, sí, honestamente. Pero vamos, que tenemos vídeos donde Iván me pide que sea su novia oficialmente, decir ahora que no ha estado conmigo me parece raro, con la buena relación que tiene conmigo fuera. Yo le tengo mucho cariño".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Oriana Marzoli reacciona y Teresa Bass, novia de Iván, opina sobre esto

Teresa Bass, que explicaba que ha hablado con Iván de lo que vivió con Oriana "por encima" reacciona a las palabras de su pareja: "A lo mejor es que lo está comparando con la relación que tiene ahora, creo que es la única que ha tenido así más formal de vivir juntos, a lo mejor por eso lo ha dicho, pero sí es una relación, si has estado con alguien y has compartido momentos es una relación. Y por lo que yo sé, le guarda bastante cariño".

"¿A qué sí? Lo que yo tengo entendido es eso", entonaba Oriana tras escucharla y quería dejar algo claro: "Normalmente, yo tengo muy buena relación con mis exnovios, a menos que ocurra algo. Yo a Iván le tengo muchísimo cariño, entonces..."

Tensión entre Oriana y Sharon, hermana de Tony Spina

Momentos antes de esto, Oriana reaccionaba a la boda que se celebrará en Honduras entre su expareja Tony Spina y Marta Peñate, lo que generaba un tenso momento entre ella y Sharon, la hermana del superviviente en el plató.