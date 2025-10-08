Patricia Fernández 08 OCT 2025 - 00:06h.

Los concursantes se enfrentan a la prueba de recompensa durante 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie'

Inédito | El sofocón de Adara Molinero tras no ser elegida por Torres en 'Supervivientes All Stars' para compartir comida: "Es tan cruel..."

Los concursantes durante 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' se enfrentaban a 'El desafío de Poseidón', una prueba de recompensa muy importante para ellos porque están al límite de fuerzas y no están pasando su mejor semana, cómo ya mostraron el pasado domingo a Sandra Barneda.

Laura Madrueño les explicaba que iban a tener que subirse a una gran estructura que estaba en el mar para recoger los peldaños que iban a construir la escalera que les llevaba hasta las piezas de la pirámide que iban a tener que montar, siendo el primero en hacerlo los que conseguían el premio.

Todos corrían y lo daban todo para poder convertirse en el primer equipo en terminar este juego, pero cuando llegaba el turno de Adara Molinero, cuando la concursante se veía arriba de la estructura y tenía que lanzarse al mar, se sentaba muy nerviosa y rompía a llorar: "No puedo, me da miedo".

Adara rompe a llorar durante la prueba

"Tiene vértigo", apuntaba Jorge Javier a lo que Laura Madrueño reaccionaba: "No me extraña, esta muy alto". Y le explicaba a la concursante que"podía "bajar por la escaleta", mientras Jorge Javier decía algo: "Pobre, le ha dado un ataque de pánico".

En ese momento, Tony Spina se acercaba hasta la estructura y, desde el agua, tranquilizaba a su compañera: "Estoy yo". Algo que hacía que Adara se relajase y bajase poco a poco por la escalera y lograse llegar con el tablón de manera hasta la arena. E incluso se atreviese a repetir una segunda vez la prueba y vencer al miedo y los nervios que sufría en ese primer momento.