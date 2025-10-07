Lara Guerra 07 OCT 2025 - 23:48h.

'Supervivientes All Stars 2025' avanza y con ello, los estragos como el hambre cada vez pesan más, por ello, cualquier oportunidad para poder tener comida es esencial para cada uno de los concursantes. Así ha ocurrido con Gloria Camila, Adara Molinero y Jessica Bueno, cuya decisión ha provocado que Miri Pérez estalle como nunca.

Las supervivientes han podido optar por comerse una lasaña entre ellas tres o jugar a un juego cuya recompensa podría ser para toda la playa. Después de elegir la primera, el resto de concursantes estaban completamente devastados y la que más lo ha expresado es Miri: "Nomino a Miri, Miri no come, Miri es la chef, pues Miri está hasta...", comienza.

La concursante le comenta a Carlos su gran frustración mientras Gloria, Adara y Jessica disfrutan de la lasaña: "Nadie piensa en mi nunca, solo como si gano. Cuando la gente tiene que ser compañeros no lo son nunca y siempre me pasa. Como Miri se lo toma todo con una sonrisa, como no se va a quejar pues fuera y yo también tengo mucha hambre". Jessica al verla comenta: "Miri está supercabreada, tía", a lo que Adara responde: "Bueno, si siempre me dice de todo, que me diga un poco más".

Continúa Miri: "Adara llora un día que lo pasó mal y le di toda una pizza entera. Han bajado riéndose todas. Me parece fatal, unas maleducadas las tres y luego me dicen 'no me mires que me siento mal. Te sientes mal y estás ahí...falsa". Por la parte de las chicas, las risas prosiguen y Gloria confiesa que "estoy tan llena que me duele la tripa de reírme".

El Triángulo de Fuego

Después de las imágenes, los concursantes se pronuncia desde 'El triángulo de fuego'. Miri recuerda las risas de las tres supervivientes, a lo que Adara explica que "la intención no fue hacer llorar a nadie". Torres no dudaba en incorporarse también a la conversación e ir contra Miri: "Me parece mal que digas que nadie ha pensado en ti y que digas 'es que yo di toda la pizza' porque fui yo quien la dio al ganar la recompensa". Tras esto Miri le da la razón.