Ana Carrillo 07 OCT 2025 - 16:49h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha enseñado la invitación para su boda con el ex de Oriana Marzoli

Marta Peñate escoge su vestido de novia para su boda con Tony Spina en 'Supervivientes All Stars' tras probarse tres diseños

Compartir







Marta Peñate y Tony Spina van a celebrar su boda en los Cayos Cochinos en Honduras en directo para toda España, pues van a darse el 'sí, quiero' durante la emisión de 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' este martes 7 de octubre. Juntos decidieron el pasado domingo, en 'Conexión Honduras', a qué cinco concursantes invitaban y ahora ha sido ella la que ha enseñado la invitación de boda.

Lo ha hecho a través de sus stories de Instagram, donde ha comentado que pese a que se trata de una boda "peculiar" no quería renunciar a tener invitaciones de boda. "Espero que os guste", ha escrito la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' junto a la invitación, mostrando que su intención es compartirlo todo con sus fieles seguidores, a los que también les ha enseñado ya su vestido de novia.

La invitación de boda cuenta con una ilustración de los novios, basada en una foto que se tomaron en un viaje que hicieron a Maldivas el año pasado, que fue uno de los "más felices" de la vida de la canaria, que lo tomó "casi como una luna de miel". Además, el texto está rodeado de dibujos de rosas rojas.

"¡Nos casamos! Nuestra historia de amor nos lleva al altar y queremos que seas testigo de este momento mágico. Reserva esta noche la televisión, estás inviado, ¡te esperamos!", se puede leer en la invitación dirigida a todos los espectadores del formato, en la que la amiga de Adara Molinero también ha añadido una importante petición para los asistentes presenciales al enlace: que no vistan ni de negro ni de blanco y que usen "ropa de gala".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Marta Peñate ha difundido la invitación en Instagram, donde ha defendido en varias ocasiones que su boda tendrá validez legal en España, por lo que oficialmente Tony Spina y ella serán marido y mujer en tan solo unas horas y no tendrán que volver a casarse a su vuelta a nuestro país.