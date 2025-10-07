Ana Carrillo 07 OCT 2025 - 17:19h.

Fani Carbajo ha explicado por qué no se quiere posicionar en el conflicto entre Oriana Marzoli y Marta Peñate

El conflicto entre Oriana Marzoli y Marta Peñate sigue escalando después de que la presentadora de 'El loco amor' haya protagonizado un rifirrafe en plató con Sharon Spina, la hermana de Tony Spina, al criticar a la canaria por decir que se casaba en Honduras para ahorrarse el dinero de la boda. Al escuchar esos comentarios de la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', la canaria contó en sus stories que no iba a darle importancia a la "gente amargada" y que se casa en Honduras porque en España no puede permitirse estar nerviosa porque toda su atención se centra en lograr quedarse embarazada.

Hay una persona que tiene buena relación con ambas: Fani Carbajo, a la que sus seguidores le han pedido que se moje sobre este conflicto. En sus stories de Instagram, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado que no desea posicionarse porque es amiga de Oriana y se lleva bien con Marta, por lo que no quiere meterse mientras que a la venezolana no le afecte: "Yo ahí no me meto".

"Los problemas que tienen en ellas son de ellas, ¿yo por qué me tengo que posicionar? ¡No quiero! Igual que con Adara, Miri y Sonia, que ellas discutían y yo me mantenía al margen, callada, no defiendo a una ni a la otra porque bastante tengo yo con mis problemas, otra cosa sería que a mi amiga Oriana la atacasen con algo fuerte y le hagan daño, pero como no le duele nada ni le están haciendo daño, pues yo me mantengo al margen", ha explicado la tercera expulsada de 'Supervivientes All Stars', que le ha pedido a sus seguidores que empaticen con su situación: "Entendedme que no quiero que me salpique... Yo en estas guerras de los demás prefiero no meterme".