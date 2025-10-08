Supervivientes Madrid, 08 OCT 2025 - 23:05h.

Los supervivientes han optado por protegerse al máximo ante las lluvias de Honduras

¡Locura total en la ceremonia del barro! El nuevo salvado de 'Supervivientes All Stars' no da crédito al salir de la lista de nominados

Compartir







Los supervivientes están en alerta por el temporal de lluvias torrenciales que está aterrizando en Honduras. Ahora más que nunca deben sacar su instinto más aventurero y buscarse la mejor fórmula de protegerse frente a las lluvias.

En unas imágens que podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia, observamos como varios aventureros se empiezan a asustar por las precipitaciones. La lluvia iba en aumento y todos se quedaban alucinados con el fuerte oleaje que creaba un paisaje de película. Miri Pérez-Cabrero o Iván González comentaban que tienen falta de sueño por el duro temporal.

Torres organiza un refugio

Pero Adara era optimista y decía que tenían una buena actitud. "Se supone que somos leyenda", compartía. "Como nos venga de golpe...", advertía Torres, que era el más realista con la situación. Este último se ha puesto manos a la obra y ha optado por poner soluciones ante las grandes precipitaciones y las olas del mar, que veían como iba en aumento.

La marea iba subiendo poco a poco, y Gloria Camila era de las que más se asustaban. "¿Qué vamos a hacer? Ya está el agua aquí otra vez", apostillaba la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano. "Voy a empezar a guardar cosas por si acaso", señalaba Torres, que se ponía a organizar un pequeño refugio en la arena para resguardarse de la lluvia.