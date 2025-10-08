Ana Carrillo 08 OCT 2025 - 20:13h.

Lester Duque, exnovio de la ganadora de 'Supervivientes All Stars', ha dado su opinión sobre la boda

Así reaccionaron los colaboradores de 'El tiempo justo' a la boda de Marta Peñate y Tony Spina: "Me ha sorprendido"

Compartir







Marta Peñate y Tony Spina se han casado en los Cayos Cochinos y toda España lo ha podido ver porque se emitió en directo en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie'. En televisión, dos exnovias del italiano dieron su opinión sobre el enlace: la de Oriana Marzoli fue negativa y la de Makoke positiva. Y en redes se ha pronunciado el exnovio de la canaria, Lester Duque, con el que estuvo durante once años hasta que su relación se rompió en la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'.

Lester y Marta mantuvieron una relación de lo más tensa tras el reality en el que se rompió su noviazgo, pero con el paso de los años todo se suavizó y mantuvieron una conversación telefónica tras el nacimiento del primer hijo del canario con Patri Pérez Iglesias. Ahí limaron asperezas y, aunque han vuelto a tener sus más y sus menos, él ha confesado que se emocionó al ver su boda.

El canario se ha pronunciado porque sus seguidores le han pedido que diera su opinión sobre la boda y él ha comenzado diciendo que no le gustó en sí la ceremonia: "Siendo muy sincero la boda fue una castaña"; pero ha añadido que "lo importante" es que vio mucho amor entre la pareja, llegando a emocionarse: "Me emocioné al verlos y lo digo con el corazón en la mano y es lo mucho que se quieren estos dos, me emocioné al verlos, sobre todo en su primer encuentro, se nota a leguas lo mucho que se quieren".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Veo amor verdadero y ojalá sean muy felices juntos porque se lo merecen", ha añadido Lester, sorprendiendo así con su opinión, ya que en el pasado ha tenido una relación muy tensa con la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', con la que pasó once años de su vida y a la que llegó a pedir matrimonio.

Lo hizo en el plató de 'Gran Hermano' en 2015 y ella dijo que sí, aunque nunca llegaron a casarse. En el verano de 2020 participaron en 'La isla de las tentaciones' y ella se fijó en Dani García, tras lo cual él inició un romance con su ahora exnovia, Patri Pérez, con la que espera su segunda hija, una niña a la que llamarán Cala.