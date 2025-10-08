Patricia Fernández 08 OCT 2025 - 02:57h.

Gloria Camila, Alejandro Albalá, Jessica Bueno y Miri Pérez-Cabrero se enfrentan a la ceremonia del barro

Gloria Camila, Alejandro Albalá, Jessica Bueno y Miri Pérez-Cabrero empezaban la noche de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' nominados, después de que las nominaciones del pasado jueves estuvieran marcadas por la unificación y la decisión de Rubén Torres como líder.

La gala albergaba una nueva salvación en la ceremonia del barro, en la que Laura Madrueño agarraba el machete para ir cortando las cuerdas de los que continúan en peligro, hasta el último que quedaba, que era el que sale de la lista de nominados de esta semana.

Así ha sido la ceremonia del barro para la salvación

Muchos nervios e incertidumbre se veía en las caras de los concursantes que se enfrentaban a esto, todo ante la atenta mirada de sus compañeras en el otro lado de la playa.

La presentadora cortaba la primera cuerda, la de Gloria Camila y tras esto volvía a entonar un "el superviviente que continúa nominado" para la expulsión definitiva que se vivirá el próximo jueves en la palapa para cortar la cuerda de Alejandro Albalá.

Lo que dejaba un duelo para la salvación entre Miri y Jessica. Momento en el que Laura Madrueño cortaba la cuerda de Miri Pérez-Cabrero y, por tanto, Jessica Bueno se convertía en la salvada de esta semana, lo que hacía que esta enloqueciera completamente de felicidad y entonase unas palabras, entre gritos y saltos de emoción: "Tenéis que salvar a Gloria, por favor. Muchas gracias España y a mi familia y amigos".