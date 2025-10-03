Patricia Fernández 03 OCT 2025 - 02:30h.

Marta Peñate comunica la unificación a los concursantes y se producen las primeras nominaciones tras esto

Dos concursantes tienen su primer encontronazo en "la noche más esperada" de 'Supervivientes All Stars 2': "Nosotros decimos todo a la cara"

Compartir







Marta Peñate llegaba con una información privilegiada a Honduras: la unificación. Lo que iban a descubrir los concursantes durante la gala de ‘Supervivientes All Stars’, lo que iba a marcar las nominaciones.

Llega la unificación a Honduras: todos vivirán en 'Playa leyenda'

Después de saltar desde el helicóptero y protagonizar un romántico reencuentro con Tony Spina, Marta Peñate daba la sorpresa de aparecer delante de todos los concursantes y leía el importante pergamino: “Supervivientes All Stars’, cuando estáis cada vez más cerca de convertiros en leyendas la situación se complica, a partir de este momento, ‘Armonía’ y ‘Caos’ desaparecen para siempre y viviréis en ‘Playa Leyenda”. Lo que desataba la alegría de los concursantes.

Tras esto, llegaba el momento de la expulsión, siendo Sonia Monroy la elegida por la audiencia para tener que abandonar Honduras, esta daba ‘el beso de judas’ a Rubén Torres, pero este, después de ganar un trepidante juego de líder, no servía para nada el punto directo de la expulsada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Así han sido las nominaciones:

Iván González: Voy a obviar a mi playa y, por descarte, voy a nominar a Miri.

Miri Pérez-Cabrero: hubiera nominado a Torres, pero como no puedo, pues Adara al fuego porque es con la que estoy teniendo más problemas y a Tony le quiero dar la semana de tregua.

Gloria Camila: voy a nominar esta semana a Alejandro, lo tengo claro.

Jessica Bueno: voy a nominar a Alejandro porque creo que, de todos, es el único que no ha salido nominado todavía.

Alejandro Albalá: nomino a Gloria.

Carlos Alba: voy a nominar a Miri porque no me ha gustado la manera de hablar a Tony y a Adara, unas veces cambia por una cosa y otras por otra, no me hace mucha gracia.

Noel Bayarri: vamos a echar al fuego a Gloria porque no me gusta que se señale a un compañero utilizando la discriminación de género, inventándosela, espero que no lo haga más.

Adara Molinero: voy a echar al fuego a Miri por las moviditas gordas, lo tengo muy claro.

Tony Spina: nomino a Miri porque somos totalmente incompatibles, me parece una hipócrita, ella puede decir y hacer, pero tú no puedes ni decir ni hacer.

Al terminar las nominaciones, Jorge Javier Vázquez comunicaba al grupo que los tres primeros nominados de ‘Playa leyenda’ tras la unificación son Gloria, Alejandro y Miri

Tras conocer los nombres, llegaba el turno de Rubén Torres y su nominación directa como líder: “No quiero el collar de líder para esto, lo siento porque no tengo nada en contra de nadie. Alguna persona que iba a nominar ya ha salido nominada, lo siento de verdad a todos, con la persona con la que menos he hablado es con Jessica, lo siento de verdad, me sabe muy mal. Ojalá hubiéramos discutido y que me diera igual”.

Los nominados de esta semana:

Por lo tanto, los nominados de esta semana con Gloria Camila, Alejandro albalá, Miri Pérez-Cabrero y Jessica Bueno: ¡ya puedes salvar a tu favorito votando, de manera gratuita, a través de la app de Mediaset Infinity!