La familia de Miri Pérez-Cabrero le agradece a Laura Madrueño su gesto con la concursante de 'Supervivientes All Stars'

El entorno de Miri Pérez-Cabrero es muy activo en las redes sociales, donde están pidiendo a sus seguidores que le salven de la expulsión, a la que se enfrenta una semana más. En Instagram, la chef dejó preparados varios vídeos en los que aparecen sus padres y su hermana pidiendo su salvación y su familia los ha ido publicando durante los últimos días.

En sus stories no solo han compartido estos vídeos, sino también un agradecimiento a la presentadora, Laura Madrueño, por darle apoyo y consuelo a Miri con un abrazo cuando la influencer sufrió un bajón en el último programa. "Gracias, Laura, por tu apoyo y tu empatía", han escrito junto a un clip en el que se ve a la presentadora abrazando a la chef.

Laura Madrueño y Miri Pérez Cabrero abrazándose
Laura Madrueño y Miri Pérez Cabrero abrazándoseTelecinco

Tras ese agradecimiento, han continuado pidiendo que voten a Miri a través de Mitele Infinity porque sigue nominada y se enfrenta a la expulsión contra Gloria Camila y Alejandro Albalá, pues Jessica Bueno se salvó el pasado martes en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie'.

¡Locura total en la ceremonia del barro! El salvado de la expulsión no da crédito al salir de la lista de nominados
La exnovia de Luitingo se alegró muchísimo por recibir ese apoyo de sus fans, que ya la salvaron la primera la semana pasada en la que era su primera nominación en este reality.

