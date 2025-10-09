Ana Carrillo 09 OCT 2025 - 20:08h.

El entorno de Miri Pérez-Cabrero ha mostrado su gratitud con Laura Madrueño por su gesto con la chef

El entorno de Miri Pérez-Cabrero es muy activo en las redes sociales, donde están pidiendo a sus seguidores que le salven de la expulsión, a la que se enfrenta una semana más. En Instagram, la chef dejó preparados varios vídeos en los que aparecen sus padres y su hermana pidiendo su salvación y su familia los ha ido publicando durante los últimos días.

En sus stories no solo han compartido estos vídeos, sino también un agradecimiento a la presentadora, Laura Madrueño, por darle apoyo y consuelo a Miri con un abrazo cuando la influencer sufrió un bajón en el último programa. "Gracias, Laura, por tu apoyo y tu empatía", han escrito junto a un clip en el que se ve a la presentadora abrazando a la chef.

Tras ese agradecimiento, han continuado pidiendo que voten a Miri a través de Mitele Infinity porque sigue nominada y se enfrenta a la expulsión contra Gloria Camila y Alejandro Albalá, pues Jessica Bueno se salvó el pasado martes en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie'.

La exnovia de Luitingo se alegró muchísimo por recibir ese apoyo de sus fans, que ya la salvaron la primera la semana pasada en la que era su primera nominación en este reality.