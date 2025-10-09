Ana Carrillo 09 OCT 2025 - 19:34h.

Fani Carbajo ha respondido a los que piensan que fue expulsada por renconciliarse y hacerse amiga de Adara Molinero

Fani Carbajo se convirtió en la tercera expulsada de 'Supervivientes All Stars' en un reñido duelo contra Adara Molinero después de haberse salvado la primera semana en otro duelo contra Kike Calleja. En su segunda nominación, la audiencia decidió que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' volviera a España y terminase su concurso; una decisión sobre la que ahora se ha querido pronunciar en un post de Instagram.

La madrileña ha explicado que mucha gente le ha dicho que su expulsión se debe a su reconciliación con la hija de Elena Rodríguez: "Muchos me habéis dicho que mi expulsión se debe a haberme hecho amiga de quien fue mi enemiga: Adara Molinero. Y sí, es verdad, al principio no nos soportábamos. Pero la convivencia, el hambre y la realidad de vivir allí sin máscaras nos hizo vernos de verdad. Nos perdonamos, nos entendimos y al final nació una amistad real".

"Si eso fue mi error, lo volvería a cometer mil veces. Porque prefiero quedarme con la paz antes que con el orgullo. Prefiero crecer que seguir odiando", ha asegurado la ex de Christofer Guzmán, resaltando que no se arrepiente de su decisión y dando por hecho que ese es el motivo por el que su concurso no llegó a durar un mes: "Aunque la audiencia me castigó por ello, sé que los que me queríais sabéis que allí fui yo".

En su post también ha querido darle las gracias a sus seguidores por darle su apoyo en el concurso aunque no consiguieran hacer que se quedara durante más semanas: "Gracias por tanto cariño, por quererme ,por creer en mí. No gané el concurso, pero me gané la experiencia más real de mi vida".

Por último, ha mostrado su gratitud con su novio y padre de su hija pequeña, Fran Benito, que ha ejercido como su defensor en plató: "Al amor de mi vida, Fran, gracias por todo. Por aguantar las críticas, defenderme en los platós, cuidar de nuestra casa, del restaurante, de los animales y de nuestros hijos mientras yo cumplía un sueño. Te debo todo, somos un equipo y juntos seguiremos creciendo".