Miguel Frigenti sobre la polémica por los invitados a la boda de Marta: "Lo puedo entender"

Rocío Belén Paleari 09 OCT 2025 - 20:00h.

Los colaboradores de 'El tiempo justo' analizaron la cancelación de la invitación de Noel Bayarri a la ceremonia celebrada en Honduras

Marta Peñate y Tony Spina se casaron en las playas de Honduras mientras en el reality Supervivientes All Stars' siguen subiendo las tensiones. La ganadora de la primera edición del reality viajó al país centroamericano con la misión de unificar las playas del concurso, donde su pareja participa como concursante en esta segunda edición. Sin embargo, la celebración generó controversia por un cambio de última hora en la lista de invitados.

La boda se celebró en un escenario paradisíaco y emotivo, pero la tensión entre los concursantes de 'Supervivientes All Stars' terminó influyendo en uno de los momentos más importantes de la pareja. El enlace quedó marcado por la polémica que se generó en relación a la lista de invitados y que dividió opiniones entre los colaboradores de 'El tiempo justo'.

La polémica surgió cuando Marta Peñate canceló la invitación que envió inicialmente al concursante Noel Bayarri, con quien, en principio, mantiene una buena relación. La decisión respondió a la mala relación que existe entre Bayarri y Spina dentro del reality, donde ambos compiten actualmente y, por momentos, tienen roces en la convivencia.

La situación entre ambos concursantes en las playas hondureñas obligó a la novia a tomar una determinación complicada. Peñate se encontró en la difícil tesitura de elegir entre mantener su palabra con Noel o evitar incomodidades en un día tan especial para su pareja. Le preguntamos a los colaboradores del 'El tiempo justo' su opinión sobre la polémica. ¡Dale play al vídeo para descubrir las declaraciones completas!

De la clase a la comprensión: el análisis de los colaboradores

Miguel Ángel Nicolás contextualizó la situación: "Lo de las listas de invitados en las bodas siempre es un problema". El colaborador consideró que la novia actuó pensando en su futuro marido: "Creo que lo ha hecho más por Tony".

Miguel Frigenti mostró una postura comprensiva ante el conflicto. Aunque reconoció que quizás se necesita "un poco más de personalidad", también manifestó que entiende la situación cuando alguien no cae bien a tu pareja. El colaborador intentó ponerse en el lugar de los protagonistas y valoró la complejidad de gestionar relaciones personales en un contexto tan mediático.

Por su parte, Alexia Rivas se mostró más crítica con la gestión del asunto. Tras explicar por qué considera inadecuado cancelar una invitación ya cursada, sentenció: "Me parece que hay que tener un poquito más de clase". La colaboradora puso el foco en las formas y defendió que existen maneras más elegantes de manejar este tipo de situaciones delicadas. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas!

El mensaje de Miguel Frigenti a Marta Peñate

Durante sus declaraciones, Miguel quiso aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje personal a Marta que nadie esperaba. Unas palabras cargadas de emoción que sorprenden y que demuestran que, más allá de las críticas y los enfrentamientos del pasado, hay gestos que tocan incluso a los más duros. Dale play para descubrir qué le dijo Frigenti a Marta y por qué su mensaje emociona.