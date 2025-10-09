Ana Carrillo 09 OCT 2025 - 19:00h.

Patri Pérez Iglesias, de 'La isla de las tentaciones', le ha enviado un mensaje a la ex de su exmarido

Marta Peñate y Tony Spina se han casado en los Cayos Cochinos en una boda muy original, en directo en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' y llena de momentos lacrimógenos, que consiguió emocionar a Lester Duque, exnovio de la canaria, con la que compartió once años de su vida antes de que su relación se rompiera en 'La isla de las tentaciones', donde él inició un romance con Patri Pérez Iglesias, de la que se ha divorciado este año y con la que espera su segunda bebé, una niña que llamarán Cala.

Tras su paso por el programa presentado por Sandra Barneda, la relación de Marta con Lester y Patri no fue la mejor y es muy recordado el momento en el que les llamó "pinocho y pinocha" en el reencuentro de su edición. Pero cuando Lester y Patri anunciaron que esperaban un bebé hace un par de años, la exconcursante de 'Gran Hermano' les llamó y limaron asperezas.

Tiempo después, poco antes de que comunicasen su separación, la canaria mostró su empatía con la catalana en un directo y ahora ha sido Patri la que ha querido enviarle un mensaje de felicitaciones a los recién casados. Lo ha hecho a través de la publicación de Instagram en la que la amiga de Adara Molinero ha presumido de su amor por Tony tras darse el 'sí, quiero'.

"Te quiero… no ha sido una boda normal, pero ya sabemos que no somos normales… te conocí cuando no creía en el amor, cuando pensaba que el amor era creado por Walt Disney, pero al final me doy cuenta que sí que existen las princesas, porque yo a tu lado me siento una… te amo", son las palabras que ha escrito la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' en un post con fotos de su boda.

En la zona de comentarios de esa publicación ha sido donde Patri ha escrito: "Que seáis muy felices, enhorabuena a los dos". Ahí también le han dado la enhorabuena otros rostros muy conocidos de la cadena, como Borja González, ganador de 'Supervivientes 2025'; Tania Medina, que ahora concursa en 'Bailando con las estrellas'; Inma Campano, que coincidió con ella en 'La isla de las tentaciones'; Suso Álvarez, del que es amiga desde que coincidieran en 'Gran Hermano 16'; Marieta y Marta de Lola, con la que conectó mucho durante la primera edición de 'Supervivientes All Stars'.