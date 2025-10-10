Patricia Fernández 10 OCT 2025 - 02:56h.

Iván González y Adara Molinero han compartido una transcendental conversación en 'Supervivientes All Stars 2025', en la que han hablado de sus parejas y de los planes de futuro que tienen con ellos.

Iván González habla con Adara sobre si quiere ser padre

Cuando su compañera le explicaba si en un futuro volvería a ser madre con su actual novio, Iván González le contaba lo que ha pensado en Honduras sobre ser padre en este momento: "Toda mi vida, mi sueño ha sido ser padre, pero le he estado dando vueltas aquí y para una responsabilidad tan grande nunca es buen momento, eso tiene que venir cuando venga".

Teresa Bass, que escuchaba muy atenta desde el plató, reaccionaba a las palabras de su pareja: "Se ha hecho el duro, ¿eh? Él está deseando de casarse y de tener hijos. Yo también sería madre, cuando venga. Los dos estaríamos dispuestos cuando vuelva y antes de que se fuera". "Ah, o sea, que ya estabais en ello...", le decía Jorge Javier Vázquez y ella contestaba con un significativo gesto.

Teresa Bass reacciona desde el plató de 'SV All Stars'

Además, el presentador preguntaba a Teresa por si le gustaría niño o niña, a lo que ella respondía: "Me da igual, nunca lo he pensado, nunca ha sido mi sueño, simplemente, ahora pues... nunca he pensado en el nombre ni en esas cosas". Como también contentaba a la pregunta de Jorge Javier sobre si uno de los nombres elegidos de si fuera chica podría ser Gloria, ¡no te pierdas lo que ha dicho!