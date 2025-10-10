Rocío Belén Paleari 10 OCT 2025 - 09:00h.

Miguel Frigenti, Alexia Rivas y Miguel Ángel Nicolás valoraron el look nupcial de la exconcursante, que se casó con Tony Spina en las playas de Honduras

Alexia Rivas defiende a Oriana Marzoli tras el mensaje a Marta Peñate por su boda: "Me pareció divertidísimo"

Compartir







Marta Peñate y Tony Spina se casaron en Honduras en una ceremonia que mezcló romanticismo con la adrenalina del reality. Mientras Tony compite en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', Marta viajó hasta los Cayos Cochinos como ganadora de la primera edición del formato para cumplir una misión: la unificación de playas. Sin embargo, lo que comenzó como una tarea del reality se convirtió en algo mucho más especial.

Más allá del vestido, y de un escenario paradisíaco y perfecto para celebrar el amor, la boda no estuvo exenta de polémicas debido a la lista de invitados. Marta Peñate invitó inicialmente al concursante Noel Bayarri, con quien mantiene cierta amistad, pero terminó cancelando su asistencia.

Sin embargo, eso no logró opacar lo bonito. El reencuentro entre la pareja en los Cayos Cochinos fue completamente emotivo y culminó con una boda de último momento frente a las cámaras. El vestido de novia, una pieza fundamental en cualquier enlace, no tardó en convertirse en tema de conversación. Por eso, en 'El tiempo justo' preguntaron a sus colaboradores qué opinaban del look elegido por Marta para el día más importante de su vida. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones!

Del look de la novia al estilo del novio

Miguel Frigenti, con su característico humor, se comparó con el estilista Pelayo Díaz antes de dar su veredicto. Eso sí, fue honesto sobre sus limitaciones en cuestiones de moda: "No sé mucho de moda, la vi guapa", se sinceró. Una opinión sencilla pero contundente que resume lo que muchos pensaron al ver a Marta caminar hacia su futuro marido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Miguel Ángel Nicolás decidió ampliar su análisis y no se limitó solo al vestido de la novia. También observó el atuendo de Tony Spina, quien a pesar de estar en plena competición por la supervivencia, logró lucir presentable. "Él me sorprendió para bien", reconoció el colaborador, destacando que ambos formaron una pareja visualmente armoniosa en un entorno como las playas hondureñas.

Alexia Rivas, por su parte, fue la más sincera al reconocer que ella y Marta tienen estilos muy diferentes. Sin entrar en críticas directas, la colaboradora sugirió que se trata de una cuestión de gustos personales: "Igual a ella no le gustan mis vestidos", comentó, dejando claro que en moda no hay verdades absolutas y que cada una tiene su propia visión. ¡Dale play al vídeo para escuchar todas las declaraciones!

Así reaccionaron los colaboradores de 'El tiempo justo' a la boda de Marta Peñate y Tony Spina: "Me ha sorprendido"

La boda de Marta Peñate y Tony Spina en 'Supervivientes All Stars' no solo ha sido el momento más emotivo del reality, también el más comentado. Su enlace en los Cayos Cochinos ha reavivado la conversación dentro y fuera de la isla, generando reacciones en redes, en los platós… y también entre los colaboradores de 'El tiempo justo'. En exclusiva para esta web, Alexia Rivas, Miguel Frigenti y Miguel Ángel Nicolás comparten su visión sobre un enlace que ha dividido opiniones por igual: para algunos, un gesto de amor puro; para otros, una jugada tan romántica como televisiva. ¡Dale play al vídeo para escuchar su análisis