Laura Ceballo 14 OCT 2025 - 12:45h.

Playa Armonía y Playa Caos se han unido para dar paso a Playa Leyenda

Inédito | Lo que no se vio de la expulsión sorpresa de 'Supervivientes All Stars 2025': Noel y Adara, más enfrentados que nunca

Un nuevo pergamino ha llegado a la playa. Tras la reciente unificación de Playa Armonía y Playa Caos, todos los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' están conviviendo de nuevo, tal y como hicieron en los primeros días de aventura. Eso sí, desde entonces han pasado muchas cosas que han hecho que las relaciones entre ellos hayan mejorado o, por el contrario, se hayan visto afectadas.

Ante tal situación, muchos de ellos han respondido a la gran pregunta: ¿Cómo se encuentran tras la unificación? ¿Qué les parece la nueva Playa Leyenda? Las opiniones son de lo más dispares.

En primer lugar, Jessica Bueno se ha posicionado en el lado de quienes están contentos con la gran novedad: "Me ha encantado, lo necesitaba, ya pude probar dos días por el castigo de la semana pasada estar junto a los compañeros de la otra playa y me encantó. La unificación creo que me ha venido genial porque me he podido juntar sobre todo con todas las chicas, que allí estábamos solo Gloria y yo y aquí podemos estar todas juntas. Me hubiera gustado que Sonia no hubiera sido una de las expulsadas para que lo pudiera haber vivido con nosotras".

"Parece otra vez una competición"

Por otro lado, Iván González ve tanto pros como contras: "La verdad que se agradecía ver a personas diferentes. Es verdad que cuando en algún momento nos hemos juntado éramos mucho y perdías un poco la esperanza de que en algún momento iba a terminar, porque está siendo muy duro, la verdad, pero muy ajetreado. Todo el mundo quiere hacer de todo... Parecía otra vez una competición como el primer día. Yo 'ver, oír y callar'".

Miri Pérez-Cabrero se ha mostrado encantada: "La unificación ha sido increíble, sobre todo porque me ha conectado muchísimo con Alejandro. Necesitaba nuevos compañeros. Mis conexiones con el resto de compañeros están un poco 'turulu'".

Algo que no le ocurrió a Noel Bayarri hasta el momento de su expulsión: "Bueno, la unificación ha sido un poco complicada. Sí es verdad que yo ya les conocía porque me cambiaron de grupo a mitad de concurso, estuve en Armonía y me ficharon de Caos, pero al final tanta gente en una playa, grupos ya muy marcados, he chocado un poco con algunas personas... La verdad que estaba más tranquilo en mi grupito pequeño".

Por último, Carlos Alba se ha sumado a la positividad: "La verdad que bastante bien. Ves nuevas caras, otras conversaciones. La verdad es qe da un poquito de chicha, un poquito más de jaleo a la playa. Esperando semana por semana, a ver cuánto queda y a ver si saltan más explosiones".