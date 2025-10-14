Alejandro Albalá reflexiona sobre su paso por 'Supervivientes All Stars': ''Ya se lo diré a ella cuando vuelva''

Supervivientes 14 OCT 2025 - 12:44h.

Alejandro Albalá se sincera tras su expulsión de 'Supervivientes All Stars'

Durante la gala del pasado jueves, Alejandro Albalá se convirtió en uno de los expulsados de 'Supervivientes All Stars'. El exconcursante abandonó Honduras muy triste por ver su aventura finalizada, pero antes de abandonar la isla el concursante se sinceró e hizo un balance sobre su concurso y leyó la carta que se hizo a sí mismo antes de entrar.

''Bueno, pues aquí estamos, que vamos a leer una carta que escribimos antes de empezar el concurso y vamos a ver qué escribimos, que ya no me acordaba muy bien y voy a recordarla con todos vosotros, empiezo'', se dirige Albalá a los espectadores de 'Supervivientes All Stars'.

Alejandro se pone manos a la obra y rememora lo que se escribió: ''Hola Alejandrito, aquí hemos estado con más fuerzas y con más ganas que nunca y cuando leas esto será con la promesa que te hiciste, el premio en la mano'', el exconcursante se ríe: ''Primera fumada de del día''.

''Los dos sabemos la falta que nos hacía después de esta mitad de año que hemos pasado. Poco más que escribirte, decirte que estoy muy orgulloso de ti, que sí es verdad. Que lo disfrutes y te quiero mucho guapo y una carita feliz al final'', termina de leer la carta que se dedicó.

Y reflexiona sobre su paso por el reality: ''La verdad que a pesar de no haber ganado, estoy muy contento con el concurso que he hecho. Creo que he hecho un concurso espectacular, me siento muy bien después de estar unos días pensando cómo estoy. Ahora cada día coge más fuerza que he dado todo lo que tenía. Me he desinflado, no se me ha quedado nada que decir. Igual alguna persona puede ser Miri, que se me ha quedado algo, pero ya se lo diré a ella cuando vuelva''.

''Poco más que deciros, que muchas gracias por seguirme, los que me han apoyado por apoyarme, los que no también porque uno recibe críticas. Bueno, gracias a todos. Nos vemos dentro de poco'', se despide Alejandro Albalá de la aventura más dura de la televisión.