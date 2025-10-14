Supervivientes 14 OCT 2025 - 11:42h.

Descubre todo lo que esconde la maleta de Alejandro Albalá

Alejandro Albalá, alucinado al verse por primera vez en el espejo tras su paso por 'Supervivientes All Stars 2025': "Qué locura"

El pasado jueves, Alejandro Albalá se convirtió en el cuarto expulsado de 'Supervivientes All Stars 2025'. El ex de Isa Pantoja ha puesto fin a su aventura en Honduras, pero antes de volver a cambiar de nuevo de vida se ha reencontrado con su preciada maleta y en este vídeo exclusivo descubrimos qué es lo que más echaba Albalá de menos.

Nada más ver su maleta sobre la cama, Alejandro se sorprende: ''Mis cosas, increíble. Vamos a ver qué hay por aquí que ya ni me acuerdo de lo que había dejado. Zapatillas, la ropa, qué locura, además, huele bien, huele a casa''.

Y revela algo que guarda y que es imprescindible: ''Esto, importante. Maquinilla de afeitar para quitar estas barbas, he traído dos, por si acaso. El perfume que lo tenía aquí en esta maleta, me encanta como huele. No sabéis cómo huele el saco, cómo olemos ahí todos''.

Acto seguido se agacha y coge su perfume para echarse una gran cantidad: ''Me encanta el perfume, que lo sepáis, soy un apasionado de los perfumes, he echado de menos todo esto, la ropa, me encanta la ropa, bueno, pues ya he recuperado mis cosas''.

Pero antes de marcharse, lanza un mensaje: ''Me da una pena tremenda irme de este concurso. Tenía muchísimas ganas de seguir, pero bueno, dentro de poco os veré, que tengo muchas ganas. Nos vemos por Madrid, nos vemos por España. Y nada, nos vemos pronto, estaremos todos muy cerquita''.

Alejandro Albalá se ve por primera vez en el espejo

Alejandro Albalá, tras su expulsión, se veía por primera vez en el espejo tras su paso por 'Supervivientes All Stars 2025'. El exconcursante se sorprendía y se quedaba sin palabras sin palabras cuando veía su barba crecida y su gran y espectacular cambio físico.