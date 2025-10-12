Patricia Fernández 12 OCT 2025 - 22:04h.

Alexia Rivas protagoniza un tenso momento con Jorge Pérez y tiene un cara a cara con Elena Rodríguez en plató

En la media hora previa de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', en Mediaset Infinity, Sandra Barneda preguntaba a algunos de los que estaban sentados en el sofá del plató por cómo pensaban que iba a ser el reencuentro de Oriana Marzoli y Marta Peñate tras su boda en Honduras con Tony Spina y todo lo que había dicho la expareja de él de todo esto, lo que terminaba provocando un fuerte enfrentamiento entre Alexia Rivas y Jorge Pérez.

Alexia Rivas explicaba no entender que Marta Peñate hubiera calificado como "circo" las bodas en Honduras y que se acabara casando en el reality, algo ante lo que Jorge Pérez saltaba para defender a su compañera: "Ella lo especifico, dice que no va a hacer un circo".

"No sabía que ella necesitaba traductor", reaccionaba Alexia, algo que no gustaba nada a Jorge: "No soy traductor, soy objetivo, no tengo el problema que tú tienes que utilizas los plató de televisión como tu 'vendetta' personal. Este es el problema cuando le das a un niño el poder de un Dios". Y que hacía que Alexia le respondiera, la que dejaba claro que cree firmemente que todo esto venía porque ella no le defendió en su polémica del pasado: "Por eso, ahora, carga contra mí".

Jorge Pérez, a Alexia: "Aprovechas tus rencillas personas para hacer daño a las personas en plató"

Sandra Barneda, al ver la tensión del momento, hacía que ambos se levantasen al medio del plató para que se dijesen las cosas a la cara y con tranquilidad, pero seguían saltando chispas entre ambos.

"Aprovechas tus rencillas personales en los plató de televisión para hacer daño a las personas, a mí me sacas temas de hace tres años. He coincidido contigo estos tres años y nunca te he dicho nada. Yo no tengo nada contigo, me sacas cosas de hace tres años que para mí están en un cajón", le decía Jorge tras las palabras de la colaboradora y Alexia aseguraba que "sí se lo dijo" en su momento, lo que este negaba. Y ella añadía algo más : "Creo que Jorge no lo olvida y le duele, pero este no es el sitio para sacar rencillas personales".

El cara a cara de Alexia Rivas con Elena Rodríguez

En medio de todo esto, Alexia Rivas explicaba que no tiene nada en contra de Marta Peñate ni de Adara Molinero, pero que sí le molestaron cosas: "Me dolió a mí y a mi familia". Momento en el que Elena Rodríguez saltaba a defender a su hija: "No tiene sentido que digas eso".

Sandra Barneda pedía a Elena que se pusiera en medio del plató junto a Alexia para hablar sobre esto. "Ha habido una parte del concurso de Adara que me ha gustado más", quería dejar claro la colaboradora, aunque apuntaba cosas que no le han gustado-

Y Elena reaccionaba: "No me convence, lo lleva siempre al extremo que quiere, no eres objetiva para nada, no me puedes decir que ha hecho daño a su familia, ¿cómo te crees que se siente su familia cuando os oyen hablar? Hay profesionales que lo hacen de una manera sin herir, pero tú cada frase que metes es hiriente".