Pedro Jiménez 12 OCT 2025 - 22:31h.

Laura Madrueño no ha podido evitar emocionarse al comienzo de la gala de 'Supervivientes All Stars': "Hoy todos tenemos el corazón encogido..."

Laura Madrueño ha querido comenzar el programa con unas emotivas palabras a modo de homenaje tras el fallecimiento de una integrante del equipo de 'Supervivientes All Stars' en los últimos días. La presentadora desde los Cayos Cochinos no ha podido evitar emocionarse, dedicando el programa de este domingo tanto a ella como a toda su familia, que también trabaja en el reality de Telecinco desde los Cayos Cochinos. Esto ha ocurrido en una gala en la que la palapa se ha abierto de "manera excepcional" ante la expulsión sorpresa y las nominaciones que hay este domingo de manera inédita.

"Ojalá podamos decir buenas noches desde Honduras, como siempre", ha dicho Laura Madrueño nada más conectar Sandra Barneda con ella al comienzo de la gala de 'Supervivientes All Stars' de este domingo en Telecinco. Y es que hace muy pocos días, concretamente el fin de semana, falleció Sandra, integrante del equipo del reality más extremo de la televisión. Es por ello que todos tenemos "el corazón encogido", como bien ha dicho la 'Yemayá de Chamberí'.

El homenaje de 'Supervivientes All Stars' a Sandra

El programa ha emitido unas imágenes de Sandra a modo de homenaje y Laura Madrueño le ha dedicado unas emotivas palabras: "Hoy lo mínimo que podemos hacer es dedicarle este programa a ella, a su eterna sonrisa y a su familia, que también trabaja aquí con nosotros. Sandra, siempre vas a estar siendo parte del equipo de 'Supervivientes' y de este cayo. Gracias por todo lo que nos has regalado. Te vamos a echar muchísimo de menos y un abrazo de parte de todo el equipo".

Sandra Barneda ha reiterado y refrendado las palabras de Madrueño, esta última rompiendo a llorar por completo tras los días tan complicados que están viviendo todos los que se encuentran detrás de las cámaras en Honduras desde que 'Supervivientes All Stars' arrancó su curso. Un "caluroso abrazo" desde el plató de 'SV' traducido en un aplauso para Laura Madrueño ha provocado que esta pudiera seguir con el programa con normalidad y dar paso a la última hora de los supervivientes desde la palapa.