Rocío Belén Paleari 15 OCT 2025 - 20:00h.

Tras la salvación de Gloria Camila, tres concursantes siguen en la cuerda floja: Iván González, Miri Pérez-Cabrero y Adara Molinero. Los colaboradores dan su pronóstico

Además, los colaboradores vaticinan el futuro de Miri Pérez-Cabrero en 'All Stars' sin Alejandro Albalá: "Se va a desquiciar"

La semana pasada, 'Supervivientes All Stars' dejó a todos con la boca abierta cuando Sandra Barneda soltó la bomba en plena noche: "Os espera una noche muy intensa. Carlos, Noel, Tony y Torres, esta noche hay expulsión". Laura Madrueño remataba el anuncio explicando que uno de los nominados se despedía de manera definitiva. Los concursantes flipaban en colores, con Adara Molinero soltando un "no te creo" y Tony Spina reconociendo que no se lo esperaba ni de broma.

Después de un duelo entre Carlos Alba y Noel Bayarri. Fue este último quien tuvo que hacer las maletas y regresar a casa, dejando el reality con un sabor agridulce entre sus compañeros.

Con Noel fuera de juego, las nuevas nominaciones pasaban a ser una lista conformada en su mayoría por concursantes mujeres: Miri Pérez-Cabrero, Adara Molinero, Gloria Camila e Iván González entraron en la zona de peligro. Pero anoche, en una gala cargada de emoción, Gloria Camila recibió el apoyo del público. Laura Madrueño hacía sufrir un poco más a los concursantes antes de soltar el nombre de Iván como el tercer nominado que sigue en la lista. Gloria estallaba de felicidad, abrazándose a la presentadora entre gritos y agradecimientos. Ahora, Iván, Miri y Adara son los que se juegan su continuidad en Honduras. ¡

Entre tanta tensión nos metimos entre las bambalinas de Mediaset para saber qué piensan los colaboradores sobre quién tiene más números para irse. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones!

Una competencia reñida: "Las nominaciones están fuertes"

Fani Carbajo, concursante expulsada del reality, lo tiene clarísimo: "La gente está viendo su verdadera cara". Para ella, tanto Miri como Iván están mostrando su lado más calculador, ese que piensa cada movimiento en función de lo que les conviene. Y el público, según Fani, no perdona esas actitudes.

Sin embargo, Anita Williams no lo ve tan claro. Para la colaboradora, las nominaciones "están fuertes" y el tema de quién se marcha está más reñido que nunca. Y es que ya lo sabemos, en 'Supervivientes All Stars' todo puede suceder. Las sorpresas están a la orden del día y nadie puede cantar victoria hasta que Laura Madrueño no pronuncie el nombre definitivo.

Proximamente se resolverá el misterio y sabremos si los pronósticos de los colaboradores aciertan o si, una vez más, el público nos sorprende con su decisión. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones de Suso, Anita y Fani!

