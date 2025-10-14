Rocío Belén Paleari 14 OCT 2025 - 23:33h.

El exconcursante de 'MYHYV' fue expulsado el domingo tras una nominación durísima, un rifirrafe con Adara Molinero y un inesperado "beso de la traición"

'Shock' y una amarga despedida en la palapa ante la expulsión sorpresa de Supervivientes All Stars: "Me quedo un poco decepcionado"

Compartir







Noel Bayarri dijo adiós el domingo a 'Supervivientes All Stars' en una expulsión que ha dejado al público —y a sus propios compañeros— con la boca abierta. Lo que parecía una gala más se convirtió en el punto final para uno de los concursantes más polémicos de esta edición, y su marcha ha reabierto el debate sobre quién merece realmente seguir en el reality.

Fue el expulsado de la semana tras salvarse Carlos Alba. Con emoción contenida, se despidió de sus compañeros y agradeció la experiencia. Antes de marcharse, protagonizó un momento tenso al usar su privilegio final, el 'beso de la traición', para nominar con un punto extra a Adara Molinero, quien respondió con ironía: "Claro que sí".

La noche estuvo marcada también por un fuerte enfrentamiento con Adara, del que ya se han difundido imágenes inéditas. Todo comenzó cuando Noel le comentó a Tony Spina: "Si yo hubiera hecho lo que hace Adara…", en referencia a las quejas de la supervivientes por mojarse en el refugio. Adara no se quedó callada y le respondió con firmeza: "Me calé entera y por eso me quejé, y lo voy a seguir haciendo".

El rifirrafe subió de tono rápidamente, con Noel llamando a Miri "drama queen" y espetando a Adara: "Eres una llorica".

Fani Carbajo, Suso Álvarez y Anita Williams reaccionan en exclusiva

Tras su salida, la web de telecinco.es ha hablado con dos voces autorizadas del universo 'Supervivientes': Fani Carbajo, Suso Álvarez y Anita Williams, que no han dudado en mojarse sobre el papel de Noel en esta edición.

Suso Álvarez fue tajante: no niega que Noel haya generado contenido, pero deja claro que no ha estado a la altura del nivel competitivo que se espera en una edición especial como esta. Para él, la falta de energía ha sido determinante.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Fani Carbajo, tercera expulsada del concurso, lo tiene claro, ya que reconoció la dificultad de la terna en la que competía Noel y no se muestra especialmente impactada por el resultado.

En cambio, Anita Williams mostró sorpresa y defendió su concurso: "Que se fuera Noel, según las cosas que leo y veo, me ha sorprendido bastante." Anita no solo defiende que su marcha fue injusta, sino que además valora positivamente el papel de Noel como dinamizador del grupo.

Con opiniones tan opuestas entre colaboradores habituales, queda claro que la figura de Noel Bayarri no ha pasado desapercibida. La aventura de Noel termina, pero el debate —y la polémica— está más viva que nunca. ¡Dale Play para conocer sus opiniones!

Los miedos más sinceros de los presentadores de Mediaset si fueran a 'Supervivientes'

En exclusiva para esta web, los presentadores de Mediaset respondn a la pregunta del millón: ¿qué les costaría más si participaran en 'Supervivientes'? Las respuestas fueron de lo más variadas y sinceras. ¡Dale play al vídeo para escuchar las divertidas declaraciones!