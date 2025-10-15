Supervivientes Madrid, 15 OCT 2025 - 23:27h.

La aventurera se ha roto al acordarse de su abuela, a la que le gustaría volverla a ver tras 3 años distanciadas

Los supervivientes están al límite. Las horas de convivencia, con mucho hambre y en pleno temporal, dejan una mala pasada en los aventureros, que tienen muchas horas para pensar y acordarse de sus seres queridos.

Esto último es lo que le ha pasado justamente a Adara Molinero, quien ha recordado a su abuela, con la que no se lleva desde hace tres años a raíz de su distanciamiento con su padre. Así se lo ha compartido a su compañero Tony Spina en Honduras, como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. "Cuando deje de tener relación con mi padre deje de tener relación con mi abuela", comienza diciendo. El ya marido de Marta Peñate le intentaba apoyar le aconsejaba.

El consejo de Tony Espina: "Cuando salgas de aquí, vete a verla"

"Por mucho que te hayas alejado, cuando salgas de aquí vete a verla", le lanzaba. Adara Molinero reconoce que su abuela es "muy orgullosa" y que ella es bien diferente, por lo que tiene claro lo que va a hacer cuando salga de 'Supervivientes All Stars 2025'. "No tengo orgullo y quiero llamarla cuando salga", le traslada a Tony Spina.

Sinb embargo, Adara reconoce su inseguridad al hacer el intento de retomar el contacto con su abuela. "Me da miedo que no quiera verme por mi padre. No me llevo con él", puntualiza. Molinero no podía evitar las lágrimas cuando hablaba de su relación familiar con su abuela. "Es una herida que llevo en mi corazón y sangra día tras día", señala.

"Me acuerdo todos los días de ella. Me duele tanto que mi hijo no esté creciendo con ella... me causa tanto dolor este tema que me gustaria decirle que si en algún momento le hice daño con lo que fuera, que no fue mi intención", relata.