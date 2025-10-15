Supervivientes 15 OCT 2025 - 22:58h.

El quinto expulsado del reality abrió su equipaje entre risas y nostalgia, bromeando con su neceser y luciendo su estilo más característico

Inédito | Lo que no se vio de la expulsión sorpresa de 'Supervivientes All Stars 2025': Noel y Adara, más enfrentados que nunca

Después de convertirse en el quinto expulsado de ‘Supervivientes All Stars’, Noel Bayarri ha protagonizado un emotivo y divertido momento tras abandonar Cayos Cochinos.

El exconcursante se reencontró con su maleta, esa que tuvo que dejar antes de embarcarse en la aventura, y no pudo evitar emocionarse al volver a tener en sus manos sus pertenencias.

“¡Madre mía, no hay manera de sacar el barro este! Mi chica, mi maletita… como pesa. Bueno, más bien es que estoy flojo, el tieso”, decía entre risas mientras arrastraba su equipaje.

El reencuentro con su neceser y las ‘cremitas’

Noel, fiel a su sentido del humor, fue sacando uno a uno los objetos de su maleta, sorprendido al encontrar su ropa “limpia” después de semanas de supervivencia extrema.

“¡No me lo creo! Mi neceser… mis cremitas, mi cepillo… Qué ganas tenía de echármelo todo”, exclamaba entre carcajadas, mientras simulaba aplicarse sus productos de belleza.

El exconcursante bromeó con lo mucho que había echado de menos su rutina de cuidado personal y el contraste con su imagen durante el concurso. “Se acabó el ser un zarrapastroso, como decimos en Canarias”, aseguró, mirando a cámara y mientras se colocaba unas gafas de sol y una camiseta de tirantes blanca.

“Bueno, pues habrá que ir vistiéndose ya, ponerse guapo y volver a ser el sex symbol de siempre, ¿no?”, decía con una sonrisa.