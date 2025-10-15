Rocío Belén Paleari 15 OCT 2025 - 15:00h.

Los colaboradores analizan el romance más comentado del reality más extremo de la televisión. Anita Williams, Suso Álvarez y Fani Carbajo no se guardan nada

La expulsión de Noel Bayarri divide a los colaboradores de 'Supervivientes All Stars': "Ha sido flojito"

Compartir







Desde que Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá se cruzaron en los Cayos Cochinos, la cosa se puso intensa. Entre miradas, risas y confidencias nocturnas bajo la luna hondureña, la pareja protagonizó uno de los romances más comentados de 'Supervivientes All Stars'. Pero claro, ahora que Alejandro ya está de vuelta en España tras su expulsión y Miri sigue nominada, la gran pregunta es inevitable: ¿qué pasará entre ellos fuera de la isla?

La historia entre los dos concursantes arrancó con mariposas en el estómago —según contó el propio Albalá— y con una Miri más ilusionada que nunca. Después de su primera noche juntos tras la unificación de las playas, los supervivientes se mostraron más cómplices que nunca, paseando de la mano y compartiendo confidencias bajo las estrellas. Pero la magia tropical se rompió con la expulsión de Alejandro, que se despidió de Miri con un abrazo que rompió la ilusión renovada tras la unificación de las playas.

Ahora, con él en España y ella todavía en el juego, el público sigue dividido: ¿es un amor que sobrevivirá al reality o una historia que se desinflará en cuanto se apaguen las cámaras? Lo cierto es que las opiniones en el plató están servidas… y cada quien parece tener su propio oráculo.

En la última gala, los colaboradores del programa se mojaron y opinaron sobre el futuro de esta relación tropical. Anita Williams fue la primera en hablar, y no se anduvo con rodeos. "La relación más allá de Honduras está muerta", sentenció, dejando claro que no compra la historia de amor ni aunque venga con ticket de devolución.

A su lado, Suso Álvarez no quiso darles ni una gota de esperanza a los seguidores del programa que semana a semana estuvieron expectantes de los avances románticos entre Miri y Albalá. "Ahí se quedó", lanzó con ese tono de quien ya ha visto demasiados romances televisivos naufragar al llegar al aeropuerto de Barajas. Para él, el tonteo fue un entretenimiento más del reality, pero sin futuro fuera de cámara.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Mientras tanto, en el plató, todos esperaban la opinión de la concursante expulsada, Fani Carbajo. Eso sí, la exconcursante no dio su respuesta sin antes ponerle un toque de humor a cualquier drama amoroso. Y no decepcionó. "Yo, como Esperanza Gracia", dijo entre risas, preparándose para soltar su predicción. ¿Habrá compatibilidad astral entre Miri y Albalá? ¿O solo fue una conjunción pasajera provocada por el calor de Honduras? ¡Dale play y escuchá la predicción completa de Fani!

Eduardo, padre de Miri Pérez-Cabrero, tras la expulsión de Alejandro Albalá: "Le daba fuerza y optimismo a mi hija"

Alejandro Albalá fue el quinto expulsado del 'Supervivientes All Stars'. Su salida no solo impactó a los seguidores del concurso, también a quienes han estado observando con atención su evolución emocional junto a Miri, una de las protagonistas más destacadas de esta edición. Su padre, Eduardo Pérez-Cabrero, ha valorado públicamente tanto el concurso de Alejandro como el nuevo rumbo que tomará el de su hija sin él en la isla, en exclusiva para esta web. ¡Dale play para escuchar las declaraciones del padre de Miri!