La conexión entre Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá divide a los colaboradores: "Los veo para un Óscar"

La relación entre Miri y Alejandro avanza poco a poco y sigue generando debate entre los colaboradores

Nos colamos en el plató de 'El tiempo justo' y recogemos, en exclusiva, lo que piensan César Muñoz, Belén Rodríguez y Alexia Rivas de esta conexión que da tanto que hablar, ¡dale play!

En 'Supervivientes All Stars' todo se magnifica: el hambre, el cansancio… y también los sentimientos. Y si hay una historia que está sorprendiendo tanto a concursantes como a espectadores, esa es la que protagonizan Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá.

Lo que comenzó como un simple juego en la llamada “ventanita del amor” se está transformando en algo que la propia Miri reconoce que no esperaba. La concursante ha confesado a sus compañeros que, aunque Alejandro no era su prototipo de hombre, ha descubierto en él a alguien respetuoso, divertido y con buen corazón. Poco a poco, el roce diario está consiguiendo que se le cuele en los pensamientos.

Este acercamiento, que avanza con cautela y sin grandes gestos románticos, ha sorprendido porque se aleja del estilo habitual de Miri, que siempre había hablado de relaciones más impulsivas y de “flechazo”. Ahora, en cambio, se deja llevar por un proceso más lento, lo que alimenta la intriga sobre hasta dónde pueden llegar dentro del reality.

Opiniones enfrentadas en el plató de 'El tiempo justo'

Mientras la convivencia en la isla deja entrever complicidad, en el plató de 'El tiempo justo' no todos lo ven con los mismos ojos. Nos hemos colado para preguntar a los colaboradores y encontramos visiones muy distintas: César Muñoz se muestra divertido y cree que pueden dar mucho juego como pareja televisiva; Belén Rodríguez es tajante y no se cree en absoluto la historia, convencida de que ambos están repitiendo estrategias ya vistas; y Alexia Rivas se debate entre la empatía hacia Alejandro, que no lo está pasando bien con su grupo, y la sospecha de que todo obedece a un plan calculado.

¿Romance real o estrategia de supervivencia?

El contraste entre lo que se vive en la isla y lo que se comenta en el plató mantiene viva la expectación. Mientras Miri se sincera sobre sus dudas y Alejandro aprovecha cada encuentro para reforzar su vínculo, el público se pregunta si estamos ante el nacimiento de una relación auténtica o de una jugada televisiva más.

En cualquier caso, la conexión entre ellos ya se ha convertido en una de las tramas centrales de esta edición, capaz de dividir a colaboradores, compañeros y espectadores por igual.

Carmen Borrego, sobre el tonteo entre Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá: "Miri se puede enamorar"

Si embargo, Carmen Borrego, que fue compañera de Miri en 'Supervivientes 2024' y ahora es amiga, se muestra convencida de que Miri podría ilusionarse de verdad y teme que todo quede en un juego que acabe haciéndole daño. Otros colaboradores destacan un gesto muy concreto —ese famoso "masaje de manos" entre ambos— como prueba de que lo suyo va mucho más allá de la simple amistad. También hay voces más escépticas, que hablan de un "carpetazo televisivo" con fecha de caducidad y dudan de que haya sentimientos reales.