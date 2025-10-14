Marta López sobre la nominación a Carlos Alba en 'Supervivientes': "Ha demostrado que es un caballero"

Rocío Belén Paleari 14 OCT 2025 - 23:49h.

Marta López defiende a su amigo mientras Abraham González justifica la estrategia de su hermano en un tenso enfrentamiento que divide al concurso

La convivencia en 'Supervivientes All Stars' arde después de la nominación más comentada de la edición. Iván González puso en la palestra a Carlos Alba, y el asunto no sentó nada bien ni dentro ni fuera de la isla. Nosotros nos colamos entre bambalinas para conversar con dos voces clave: Marta López, íntima amiga del cocinero, y Abraham González, hermano del nominador. Las versiones chocan, las opiniones vuelan y el debate está servido.

Carlos Alba recibió el jarro de agua fría cuando escuchó su nombre de boca de quien consideraba un aliado. La traición dolió, y no solo a él. Miri Pérez-Cabrero también arremetió contra Iván, acusándolo de jugar sucio y sembrar confusión entre todos. La sensación general es que González perdió credibilidad y quemó puentes. Después del revuelo, Iván intentó limar asperezas con Carlos, reconociendo que se equivocó en las formas. El cocinero, con clase, aceptó las explicaciones y dejó claro que entiende que aquello es un juego.

Pero fuera del reality, las opiniones se disparan. Marta López no tiene pelos en la lengua y sale con todo a defender a su colega. Para ella, Carlos está demostrando ser un superviviente de pata negra y un compañero ejemplar. "Para mi gusto está aguantando demasiado", reconoce López. Además, valora la nobleza de Alba tras aceptar las disculpas de Iván: "Una vez más ha demostrado que es un caballero y que acepta los perdones". Marta no ve con buenos ojos lo que hizo Iván, especialmente porque prometió no nominarle. Sin embargo, considera que esta polémica puede beneficiar a Carlos, mostrando al público su verdadera esencia: "Es una persona que no se calla nada". En la otra esquina del ring, Abraham González defiende a capa y espada a su hermano Iván. Para él, no hay traición que valga, solo estrategia pura.

Lo cierto es que esta nominación marcó un antes y un después en 'Supervivientes All Stars'. Las alianzas se tambalean, las confianzas se quiebran y el público se divide. Mientras Marta defiende la honestidad y el compañerismo, Abraham apuesta por la estrategia. Dos visiones, un mismo conflicto. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas!

