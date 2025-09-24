Miri Pérez-Cabrero se abre como nunca y confiesa su ilusión con Alejandro Albalá en 'Supervivientes All Stars 2025': "Nunca me había pasado"
La superviviente se ha sincerado con Sonia Monroy y Rubén Torres: "Pienso en Alejandro"
La historia de Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá avanza poco a poco en 'Supervivientes All Stars 2025'. La superviviente ha confesado que, aunque "en la ventanita del amor", donde se encuentran cada día, las cosas van despacio, empieza a pensar en él más de lo normal. Así se lo ha confesado a algunos de sus compañeros de Playa Caos.
"¿Os podéis creer que pienso en Alejandro?", se sinceraba mientras charlaba con Rubén Torres y Sonia Monroy. "Me viene a los pensamientos. Es curioso, eh", continuaba. La actriz, su gran apoyo en esta edición, le respondía de manera clara: "Pues le tienes ahí, a un grito".
"A ver, también llevamos aquí muchos días. Todo florece mucho, los sentimientos se multiplican por cien. Entonces me da miedo que me esté pasando un poco esto porque estoy aquí. Porque realmente yo cuanco conocí a Alejandro... Él no es mi prototipo de chico", decía. "Al final es que te guste como es", apuntaba Torres.
Miri Pérez-Cabrero: "Le veo muy puro"
Y eso ha sido, precisamente, lo que ha provocado que esté rondando por la cabeza de Miri: "Le he ido conociendo y le veo como muy puro, con un buen corazón, muy respetuoso... Siempre viene a la ventana con una sonrisa. Me hace la estancia más amena, más divertida. Como que valoro muchas cosas de él. No estoy en plan 'ay, Alejandro', no. Pero no sé, de repente, me viene a la cabeza".
Sonia trataba de buscar entonces una explicación a lo que le estaba contando su amiga: "A veces el amor empieza así, de a poquito. Y luego el roce hace el cariño". Era entonces cuando Miri explicaba que nunca le había ocurrido algo así: "Nunca me había pasado, porque yo siempre que he conocido a alguien ha sido como 'chas', flechazo. Es como todo muy lento. Ahora estamos los dos cada uno en una playa, tenemos el juego este de la ventana... Quiero ser responsable".