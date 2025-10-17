Jorge Javier considera que a Mri Pérez le gustará la habilidad especial de Albalá porque es "una apasionada de la lingüística"

Jorge Javier y Laura Madrueño se dan cuenta de una coincidencia que comparten sus padres: "¿También?"

Los supervivientes reaccionan en palapa a un vídeo donde Rubén Torres lanza unos cuantos chistes que dejan sin palabras a su compañera Adara Molinero, quien comenta que tiene la gracia "en el culo". Al escuchar sus palabras, el superviviente no duda en ponerse en pie instantáneamente para mostrarle a la audiencia dónde ha señalado la misma que se encuentra: "Se me está quedando en poca cosa, pero cuando salga comeré para que recupere".

Y es que, tal y como apunta Tony Spina, Torres hace unos chistes "tan malos que al final hasta te hacen gracia". Una afirmación que produce una duda en Jorge Javier: "¿Qué son peores, los de Torres o los de Albalá?". "Los de Torres son graciosos en un principio, después cansan. Los de Albalá son más cursis", contesta el concursante. Una respuesta con la que salta Miri en defensa del ya expulsado: "Es un romántico, a mí me gustan".

No obstante, el presentador conoce una habilidad de Albalá y no, no es el humor. El mismo Jorge Javier no duda en revelársela a Miri mientras el gaditano escucha desde el plató de 'Supervivientes All Stars 2025'.

Esta es la habilidad especial de Alejandro Albalá, según Jorge Javier

"Yo no sé si habéis llegado a hablar Albalá y tú pero, ¿tú sabes cuál es una de las habilidades de Albalá?", le pregunta el presentador. "Sorpréndeme", responde decidida la concursante.

Y es que, según afirma Jorge Javier Vázquez, el ya expulsado cuenta con una "habilidad especial" que cree que le gustará al ser "una apasionada de la lingüística". "Cuentan que Albalá tiene un don de lenguas extraordinario. Era matrícula de honor en exámenes orales", asegura. Miri no puede evitar soltar una carcajada, a la vez que aplaude: "Olé. Perfecto, fantástico".

Los souvenirs de Miri para la Casa Real, ante la posibilidad de abandonar Honduras

Ante la posibilidad que tenía enfrente Miri de abandonar esta misma noche Honduras, el presentador le cuestiona bromeando si le queda pendiente alguna conversación con Casa Real: "No, conversaciones pendientes no. Yo hablo mucho". Y es que, justo antes de hablar con ella, su compañero de nominación Iván González mandaba un romántico mensaje a su pareja.

Otra de las preguntas que se hace Jorge Javier es si la superviviente había cogido una concha como souvenir para la infanta Elena, en caso de ser la expulsada: "Y dos, al rey también".