La contundente respuesta de Teresa Bass a los que critican a Iván González: "Qué poco te conocen"

Iván González, en una noche complicada para él en 'Supervivientes All Stars' en la gala donde se jugaba la expulsión como nominado, tenía los sentimientos a flor de piel, los que acababa sacando en forma de lágrimas al hablar con Jorge Javier Vázquez sobre su pareja Teresa Bass.

El superviviente reconocía que no quería marcharse de Honduras a estas alturas del concurso, pero que la vuelta no le daba miedo sabiendo que se iba a encontrar con sus seres queridos, en especial con su novia, y volver a su vida real.

Al escucharle hablar, Jorge Javier Vázquez apuntaba algo: "Me está sorprendiendo de ti que es acordarte de Teresa y te emocionas instantáneamente". "Mi novia no me ha visto llorar en tres años, lo que ha conseguido 'Supervivientes' en un mes y medio, aquí solo pienso en las cosas que tenía que haber hecho y no he hecho, tengo ganas de, si me tengo que ir, hacer todo lo que mi corazón me dice que haga", respondía él.

Iván no podía evitar emocionarse al abrirse de esta manera y Jorge Javier le pedía que dijera a su novia lo que nunca le ha verbalizado. Entre lágrimas, este entonaba unas palabras para Teresa, que escuchaba muy atenta desde el plató: "La quiero, si alguna vez ha tenido alguna duda, es la pieza perfecta que encaja en el puzzle de mi vida. Quiero todo con ella y nada sin ella, te quiero muchísimo".

Sus palabras levantaban los aplausos del plató y una gran emoción de Teresa Bass en el plató, mientras Iván no podía evitar las lágrimas con este momento.

La conversación de Iván y Teresa tras ser expulsado

Lo que no sabía Iván es que la noche iba a acabar con él como expulsado y pudiendo hablar con Teresa desde la palapa.

"Estoy muy orgullosa de todo lo que has hecho. Gran superviviente y gran persona, el que te conoce sabe lo buena persona que eres. Todo el tiempo que ha estado ahí ha servido para que él analice sus cosas y sea más sentimental", le decía ella y este reaccionaba a esto: "Decirte que muchas gracias por tus palabras, gracias por estar ahí que sé lo difícil que era para ti. El mejor premio que tengo le tengo en casa y eres tú".