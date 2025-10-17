Pedro Jiménez 17 OCT 2025 - 00:41h.

Tras 42 días en los Cayos Cochinos, Rubén Torres, Iván González y Tony Spina se han abierto a nivel sexual: esto han dicho

Los concursantes ya han cumplido un total de 42 días en Honduras y el deseo sexual ha aparecido en algunos, como es en el caso de Rubén Torres, Iván González y Tony Spina. Los tres supervivientes han comentado en 'Playa Leyenda' las ganas que tienen de ver a sus parejas y alguno que otro ha confesado que ha tenido sueños húmedos... y a punto de "culminar". Posteriormente, al ver las imágenes, las parejas de los tres concursantes han reaccionado a estos "sueños húmedos" tras la pregunta de Jorge Javier Vázquez.

Ha sido Rubén Torres quien ha 'abierto el melón' con un gracioso juego de palabras: "Ayer, como me dieron 30 segundos de recompensa de perrito caliente, pues han puesto al perrito caliente". El bombero ha contado que ha tenido "sueños hot" con su chica, Laura Cantizano -quien ha acudido este jueves al plató junto a su hijo para defender al concursante- en donde le decía en dicho sueño, a modo de broma, "Ven, ven ven, luego bam, bam, bam..." como dice la mítica canción de Sexbomb, el grupo musical liderado por la exconcursante Sonia Monroy.

Además, Rubén Torres ha señalado que en el sueño "llegaba a consumar un poquito": "Pero me he despertado luego. El perrito estaba morcillón la verdad". A su vez, ha dicho que de todas las noches que lleva en Honduras desde que comenzó su aventura, solo los primeros días se notaba excitado: "Tampoco estaba como el mármol, pero bueno, está bien que eso se mueva".

Iván González y sus... sinceras palabras

Una experiencia que, según Iván González, le había pasado algo similar justo esa misma noche: "De esto que te levantas y vas al baño y tienes que esperar porque no es el momento...".

Un Iván González que se ha mostrado más explícito que Rubén Torres: "No me apetece otra cosa que llegar a casa, abrazar a mi novia, comerme algo dulce con ella, relajarme y decir: 'Ahora te voy a comer a ti bombón'", ha dicho el novio de Teresa Bass. Tony Spina, por su parte, ha indicado -ya como marido de Marta Peñate- que lo único que le apetece es "abrazarla y besarla", algo que Rubén e Iván lo achacan a que es porque se acaba de casar.