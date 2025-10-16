Supervivientes 16 OCT 2025 - 08:00h.

El exconcursante rescata las palabras que se dedicó a sí mismo antes de comenzar el reality y reflexiona sobre su evolución personal

El divertido reencuentro de Noel con su maleta tras ser expulsado de ‘Supervivientes All Stars’: “¡Se acabó ser un zarrapastroso!”

Después de abandonar los Cayos Cochinos como quinto expulsado de ‘Supervivientes All Stars’, Noel Bayarri ha protagonizado un momento íntimo y muy personal al releer la carta que escribió justo antes de subir al helicóptero en Honduras.

“Voy a pasar a leer esta carta que escribí antes de subir al helicóptero. No me acuerdo lo que puse, la verdad”, comenzaba entre risas. Sin embargo, la emoción no tardó en llegar cuando descubrió el mensaje que su ‘yo del pasado’ le había dejado al del futuro:

“Querido Noel del futuro, sex symbol donde los haya. La experiencia ha terminado y espero que hayas podido superarla con éxito. Pase lo que pase, quiérete incondicionalmente. Besos, Noelillo.”

Un mensaje corto, pero lleno de significado

Fiel a su estilo directo y divertido, el canario no pudo evitar bromear con su propia brevedad: “Muy yo, muy conciso. La verdad es que me podía haber explayado un poco más, pero bueno, yendo al grano y repitiendo el mantra que me he dicho cada mañana y cada noche en la isla: quiérete incondicionalmente”, explicaba.

Noel confesó que esa frase fue una especie de brújula emocional durante todo el concurso: “He intentado estar cerquita de mí, haciendo lo que de verdad pensaba que tenía que hacer y decir, comportándome como yo creía, siendo fiel a mí.”

La influencia de su psicóloga y su aprendizaje interior

Durante su reflexión, el exconcursante quiso agradecer a su psicóloga, Rocío, el haberle enseñado esa poderosa frase que le acompañó durante las semanas de supervivencia:

“Ella me lo repite mucho: quiérete incondicionalmente, escúchate, siéntete, porque así encontrarás siempre la respuesta. Y está dentro de uno”, decía con calma y orgullo.

Noel aseguró que gracias a ese ejercicio de introspección ha conseguido disfrutar de una experiencia más plena que en su anterior paso por el reality: “Creo que la he superado con éxito. He cumplido la expectativa que me había puesto y me siento orgulloso de haber pasado con más gloria que pena”.