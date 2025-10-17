Pedro Jiménez 17 OCT 2025 - 01:51h.

Una monumental bronca ha tenido lugar en 'Supervivientes All Stars' entre dos concursantes: Adara Molinero y Miri Pérez-Cabrero. Las dos supervivientes ya han mantenido más de una discusión en la playa, pero sin duda, la última que han tenido no ha hecho más que encender la rivalidad entre ambas. Una rivalidad que parecía haberse dejado un poco de lado, pero que ha resurgido de nuevo. Todo ha ocurrido por el reparto de comida, más concretamente a la hora de elegir los peces que cada uno han comido en 'Playa Leyenda'.

Miri ha sido la encargada de realizar la repartición de comida como última líder del grupo, tras lo que el resto de concursantes han procedido a coger lo suyo, con un pequeño inconveniente: cuando ha llegado el momento de que Adara Molinero cogiera su parte, apenas quedaban peces, lo que ha provocado el estallido de esta de menos a más. "Pero si no queda", ha dicho la colaboradora, al percatarse y ver la sartén vacía. El resto de concursantes se han mostrado preocupados: Adara no ha sido la única que se ha quedado sin comer, sino que también faltaban otros dos.

"¿Esto es p*** coña o qué? Esto ya me calienta. ¿Qué ha pasado con el pescado? Estamos tres personas sin comer", han sido las palabras de una Adara Molinero que se ha ido encendiendo cada vez más conforme el resto de concursantes se han ido justificando.

Algunos como Tony Spina o Miri aseguraban que los peces "se habían pegado a la sartén". "Pues nada, me quedo sin comer", ha señalado Adara Molinero, que ha explotado ante Miri después de que esta le llevara un "trocito de pescado". "¡No me calientes!", exclamaba Adara una y otra vez, yéndose lejos de sus compañeros y añadiendo que le parecía "el colmo del compañerismo, empatía y poca supervivencia".

Adara y Miri, frente a frente en la palapa de 'Supervivientes All Stars'

Ya durante el directo de la gala de 'Supervivientes All Stars', Adara ha tachado esa actitud de "muy fuerte": "Es el colmo del egoísmo. Me parece una vergüenza absoluta". Además, ha explicado quién repartió los peces y el resto de concursantes han dado sus explicaciones necesarias. Miri, por su parte, ha contado que todos estaban "un poco desperdigados" y que no había sido a propósito, pero eso a Adara no le ha valido, puesto que le parece ese acto de "poca empatía".